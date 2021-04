Maan etelä- ja keskiosassa kannattaa tänään nauttia, sillä säässä tapahtuu muutos kylmempään alkuviikosta.

Pääsiäisviikonlopun aurinkoinen sää jatkuu vielä tänään maan etelä- ja keskiosassa, kertoo Foreca. Ainakin osassa eteläisintä Suomea päästään nauttimaan jopa 10 asteen lämpötiloista. Maan pohjoisosan yli itään liikkuu vesi- ja lumisateita pilvisyyden ollessa runsasta. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta pohjoisen 0–5 asteeseen. Lauha lounaistuuli voimistuu koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari Mustala arvioi, että lämpimintä säätä on tänään tarjolla Lounais-Suomessa ja Ahvenanmaalla, joissa voidaan päästä lähelle kymmentä astetta.

– Lämmin ilma on leviämässä lounaasta. Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa kymmenen astetta on ihan mahdollinen, Uudellamaalla sellaista yhdeksää astetta, muttei ihan rannikolla.

Forecan meteorologi Juha Föhrin mukaan maan lounaisosassa on tänään liikkeellä kapea kieleke hyvin lämmintä ilmamassaa, joka tuo mukanaan päivän lämpimimmät noin kymmenen asteen kelit. Sen sijoittumista ei kuitenkaan voi tarkkaan arvioida.

– Sen sijainti on nyt vaihdellut, välillä lähempänä Uuttamaata ja välillä Varsinais-Suomea. Jossain täällä lounaassahan se on se lämpimin, koska sekä ilmamassa että pilvisyys on vähäisintä. Pilvisyys vaikuttaa varsinkin tähän aikaan vuodesta lämpötilaan. Vuodenaikaan nähden sää on kuitenkin lämpimämmällä puolella koko maassa.

Puuskainen lounaistuuli saattaa heikentää tänään lämpimän sään vaikutusta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Päivästä kannattaa siitä huolimatta nauttia, sillä ensi viikon alusta sää viilenee merkittävästi.

– Suomen yläpuolelle muodostuu matalapaineen alue, eikä sää ole hirveän keväistä lähivuorokausina. Hieman keskimääräistä kylmempää, kevään tulo vähän hidastuu, Mustala toteaa.

– Silloin meille ei ole enää tulossa lounaasta lauhaa ilmaa, vaan lännen puolelta viileämpää ilmaa. Se tarkoittaa myös alempia päivälämpötiloja varsinkin pilvisinä ja sateisina päivinä, kertoo Föhr.

Maanantai on pilvinen ja sateinen. Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat vetenä, Pohjanmaalla ja pohjoisessa myös räntänä ja lumena. Päivälämpötila vaihtelee etelän 2–5 asteesta pohjoisen -1–3 asteeseen. Sää jatkuu tiistaina epävakaisena, ja vesi- ja lumikuuroja tulee yleisesti koko maassa. Päivälämpötila on noin 1–5 astetta.

– Keskiviikkona se ei muuksi muutu, viikon loppua kohden ollaan viileämmän puolella. Öisin voi olla pakkasta loppuviikolla. Uudet isommat sateet tulevat lounaasta perjantaina, mutta ei niidenkään jälkipuolella mitään erityisen lauhaa ilmaa ole. Tällaista kuin tänään paikoin on maan lounaisosassa ei toistaiseksi ole odotettavissa, Föhr sanoo.

Kehnosta säästä ei kannata masentua. Föhr muistuttaa, että eletään vasta huhtikuun alkua.

– Se on tänäänkin ihan tuurilla, että kapea lämpimämmän ilmamassan kieleke ja aurinkoinen sää osuvat yksiin iltapäivällä.