Pressukatos ja kontti – ”kapinallinen” kuntosali siirsi talkoilla laitteitaan ulkoilmaan, ja keksi muitakin luovia ideoita

Power Fit ottaa ”ulkosaleille” sisään 50 henkeä.

Tunnelma Helsingin ”kapinallisella” kuntosalirintamalla oli lauantaina osin hiljainen, osin touhukas.

Vantaalaisella Power Fit -salilla pidettiin talkoot ja kannettiin kuntosalilaitteita ulos pressukatokseen, jonka yksi pääty on auki ulkoilmaan.

Käytössä on myös kontti.

”Ulkosaleilla” eli katoksessa ja kontissa ylin sallittu henkilömäärä on yrityksen mukaan 50.

– Tarkoitus on laittaa sali kiinni ensi viikolla, toimitusjohtaja Jarkko Mihailov kertoi.

Sen jälkeen siellä voivat treenata vain ammattilaisurheilijat.

Pressuhallissa on erilaisia kuntosalilaitteita.­

Kontin sisällä on muun muassa penkkipunnerruspaikka ja kahvakuulia.­

Treenata voi myös taivasalla.­

Teltan yksi seinä on auki ulkoilmaan.­

Yrittäjän Facebook-päivityksessä muistutetaan myös turvaväleistä, vaikka tila onkin ulkona.­

Mihailov on pyytänyt Facebookissa ”kaikkia vähintään SM-tason kilpaurheilijoita lajista riippumatta, joilla on jonkin lajiliiton kilpailulisenssi tai on sen juuri aikeissa hankkia” ilmoittautumaan.

”Teemme nimilistan ”ammattilaisstatuksella” treenaajista. Tiedämme, että teitä on todella paljon!”

Mahdollisista lajeista ilmoituksessa mainittiin fitnessurheilu, kehonrakennus, voimanosto, painonnosto, crossfit, kamppailu-urheilu, palloilulajit, jääkiekko, moottoriurheilu. Ja niin edelleen.

Mihailov väläytti myös mahdollisuutta tilojen vuokraukseen yksityiskäyttöön, kuten koulutuskäyttöön ja yksityistilaisuuksiin.

Yksi Mihailovin idea oli irrottaa yhtiöstä ”määräaikaisia osakkuuksia” 49 euron hintaa vastaan. Sillä saisi käyttöoikeuden yrityksen hallinnassa olevaan toimitilaan.

Pääsiäisen alla uutisoitiin kolmesta ”kapinallisesta” kuntosalista, jotka eivät noudattaisi Etelä-Suomen aluehallintoviraston sulkupäätöstä, joka tuli voimaan aprillipäivänä 1. huhtikuuta.

Yksi niistä oli Töölö Gym, jossa poliisi antoi virka-apua perjantaina, kun Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden tarkastajat sulkivat salin.

Ratsiassa todettiin salilla treenaavaan kuntoilijoita, jotka eivät täyttäneet ammattiurheilijan kriteereitä.

Mihailov sanoo, ettei hän tunnista itseään kapinalliseksi eikä tarkoitus alun perinkään ollut kapinoida itse määräystä vastaan.

– Halusin vain sen päätöksen kirjallisena, jotta voin liittää sen kustannustukihakemukseen ja lähettää vakuutusyhtiölle.

– En halua poliiseja rynnäköimään tänne, mutta jos he tulevat, niin heillä on sitten varmaankin se päätös mukanaan.

– Tiistaina suljen joka tapauksessa, koska silloin on kulunut seitsemän vuorokautta avin päätöksen tiedoksi antamisesta, Mihailov lisää.

Kolmas ”kapinauutisissa” ollut sali Kaisaniemen Fitness Village oli suljettuna viikonloppuna.

IS ei tavoittanut aluehallintovirastoa lauantaina kommentoimaan kuntosalin ulkokuntosali-ideaa. Kaupungin hallinnoimat ulkokuntosalit ovat avoinna.