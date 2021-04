Tuoreen kuukausiennusteen mukaan kevät saattaa jäädä tänä vuonna lyhyeksi. Huhtikuun alkupuolen sää on kuitenkin vaihtelevaa.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tuore pidennetty kuukausiennuste povaa kevään nopeaa etenemistä huhtikuun loppupuoliskolle, Foreca kertoo.

Toukokuun puolelle siirryttäessä lämpötila on paikoin jo huomattavasti tavanomaista lämpimämpi.

– Jos kuukausiennuste pitää etenkin toukokuun puolella paikkansa voi keskilämpötila nousta termisen kesän puolelle, ja tulla ainakin ajoittan hyvin kesäisiä lämpötiloja, arvioi Forecan meteorologi Anna Latvala.

Huhtikuun ensimmäisen puoliskon lämpötilat ovat Latvalan mukaan kuitenkin vielä aika lähellä tavanomaisia. Lämmin poikkeama voimistuu huhtikuun loppupuolella ja toukokuun alussa.

Keväisestä säästä päästiin nauttimaan Vantaalla aprillipäivänä. Kuvassa vanha Viilatehdas.­

Terminen kesä alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 10 asteen yläpuolelle. Tavallisesti alkamisajankohta ajoittuu eteläisessä Suomessa toukokuun loppupuolelle, Keski-Suomessa touko-kesäkuun vaihteeseen ja Pohjois-Suomessa juhannuksen tienoille.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Heikki Sinisalon mukaan on liian aikaista puhua kesän alkamisesta.

– Kyllä siinä on aika paljon lämmintä signaalia huhtikuussa, mutta on varhaista ehkä mennä niin pitkälle vielä. Jos ennuste tuollaisena toteutuu, kevät etenee vauhdilla. Ehkä sitä kesän saapumista voidaan katsoa kuitenkin vielä vähän myöhemmin.

Myös Latvala muistuttaa, että ennuste voi vielä muuttua.

– Suomen sää on kuitenkin huomattavan vaihtelevaa varsinkin keväällä, kun pohjoisessa on vielä hyvin kylmää ilmaa ja Keski- ja Etelä-Eurooppa rupeavat lämpenemään. Voi olla todella pienestä kiinni, tuleeko Suomeen lämmintä vai kylmää ilmaa. Kuukausiennusteessa on kuitenkin useamman viikon kestävä lämmin jakso. Jos tämä toteutuu, olisivat kuun vaihde ja toukokuun alku lämpimiä.

Huhtikuu alkoi aurinkoisessa säässä eteläisessä Suomessa.­

Ihan vielä ei päästä nauttimaan lämpimistä keleistä, sillä sää on vaihtelevaa lähiviikkoina.

– Ensi viikolla tulee lunta, räntää ja vettä. Lämpötilat vaihtelevat, ja päivällä voidaan etelässäkin jäädä viiden asteen tienoille ja välillä mennä vähän yli kymmeneen asteeseen. Kesä ei ihan vielä huhtikuun alussa tule, Latvala kertoo.

Huomenna on suuressa osassa maata poutaista. Pohjoiseen tulee jonkin verran sateita. Maanantaina sateet leviävät koko maahan, ja lunta voi tulla ajoittain etelässäkin. Ajoittainen matalapainetyyppinen sää jatkuu pitkin viikkoa.

– Vaihtelevaa on. Tuuli on puuskaista, välillä aurinko paistaa ja on lähemmäs 10 astetta lämmintä. Olemme idän lämpimän ja lännen kylmän alueen välissä, siinä mielessä ihan luontevaa että sää vaihtelee.