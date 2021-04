Tältä näyttää Levillä nyt – Lapin hiihtokeskukset pullistelevat laskettelijoista: ”Vilkkain hetki koko kaudella”

Hyvä sää helli asiakkaita.

Pääsiäistä vietetään vilkkaissa tunnelmissa Lapin hiihtokeskuksissa.

Sen tietää Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma, joka ihasteli maisemia tunturin huipulla perjantaina iltapäivällä.

– Nyt näkee rinteessä enemmän kypäriä kuin pipoja.

Levillä riitti pitkänäperjantaina hyvin lunta.­

– Tunturi on ihan täynnä, Haarma sanoo.

Hänen mukaansa Ylläksen mökkikapasiteetti on ollut 90–95 prosenttisesti käytössä jo helmikuun puolivälistä lähtien.

– Ja nyt pääsiäisenä nekin mökinomistajat, jotka eivät vuokraa mökkiä, niin hekin ovat tulleet pääsiäisen viettoon tänne. Voi sanoa, että nyt on vilkkain hetki koko kaudella, Haarma kertoo.

Vilkasta on myös Levillä.

Monilla laskettelijoilla oli kypärät päässä Levin laskumäissä perjantaina.­

Oy Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari kertoo, että väkeä on ”mukavasti”. Hänen mukaansa joitakin yksittäisiä vuokramökkejä lukuun ottamatta, kaikki mökit ovat käytössä. Myös hotelleissa on tilaa.

– Siellä (rinteissä) on tasaisesti väkeä, ja kovasti ihmiset nauttivat kevätauringosta, joka tänä päivänä helli asiakkaita.

– Viikko kahdeksan oli myös vilkas viikko. Pääsiäinen on perinteisesti ollut vilkkain viikonloppu. Uskon, että nyt tulee sama juttu, Palosaari kertoo.

Koronan takia ravintolat pysyvät kiinni, mutta ne myyvät annoksia mukaan otettaviksi.

– Hyvin ihmiset ovat oppineet ulkoruokintaan, johon eduskunta meidät määräsi. Tuolla tuntureissa ihmiset ovat piknikeillä omissa pikku porukoissa, Palosaari lohkaisee.

Autoja parkkipaikalla Levin laskettelukeskuksessa Kittilässä pitkäperjantaina.­

Palosaari ja Haarma kertovat, että molemmat laskettelukeskukset suhtautuvat koronamääräyksiin suurella vakavuudella. Erityisesti gondolihisseihin on muodostunut jonkin verran jonoja.

Laskettelijoita Levin laskettelukeskuksessa Kittilässä pitkäperjantaina.­

Tämä johtuu kuitenkin siitä, että ihmiset ovat molempien toimitusjohtajien mukaan pitäneet turvaväleistä huolta.

– Sehän on hyvä asia, että jonoja on nyt koronan aikana. Se kertoo siitä, että hissiin mennään vain omassa seurueessa tai maskit päässä, ja sen takia hissien kapasiteetti on normaalia huomattavasti pienempi. Ja jonot ovat normaaleja pidemmät, kun ihmiset käyttävät turvavälejä, Palosaari kertoo.

Levin laskettelukeskuksen hissijonoissa pyrittiin pitämään turvavälejä pitkänäperjantaina.­

– Meillähän ei ole tämmöistä biletyskulttuuria, ja meillä on hyvin ulkoiluhenkistä asiakaskuntaa. Ja Ylläksen yritykset ohjeistavat hyvin vastuullisesti asiakkaita ja henkilökuntaa noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Sillä me ollaan pärjätty tähän mennessä, ja tosi hyvin ihmiset jaksavat sääntöjä noudattaa, Haarma kiittelee.