Liikkumisrajoitukset kaatuivat – mitä keinoja nyt on, jos epidemia pahenee?

Perustus- tai valmiuslaista löytyy keinoja rajoittaa yksityisiä kokoontumisia, sanovat asiantuntijat.

Hallitus veti lakiesityksensä liikkumisrajoituksista pois eduskunnasta, kun eduskunnan perustusvaliokunta arvioi sen ongelmalliseksi ihmisten perusoikeuksien kannalta.

Samalla hallitus jäi tyhjän päälle. Mitkä ovat työkalut nyt, jos epidemia ryöpsähtää jälleen huonoon suuntaan?

Kunnat ja aluehallintovirastot ovat ottaneet käytännössä kaikki keinonsa pahimmilla epidemia-alueilla käyttöön: julkiset liikunta- ja kulttuuritilat on suljettu, yläkoulut ja toinen aste siirretty etäopetukseen, on tiukimmillaan kuuden henkilön kokoontumisrajoitukset ja samoin yksityiset liikunta- ja ajanviettotilat on määrätty kiinni.

Entä jos nämäkään eivät riitä taittamaan epidemiaa? Mitä silloin voidaan tehdä?

Liikkumisrajoituksilla haettiin erityisesti ihmisten yksityiselämässä tapahtuvien sosiaalisten kontaktien vähentämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen sanoi, että kyläilyt, illanistujaiset, yksityisjuhlat, hää- ja syntymäpäivät, ystävän tapaamiset ja mökkireissut kaveriporukalla ovat nousseet tartuntalähdetilastossa toiseksi. Juuri tämä oli se ryhmä, johon liikkumisrajoituksilla olisi pyritty vaikuttamaan.

– Jotenkin pitäisi ihmisten yksityiselämän kokoontumisia rajoittaa. Sitä ei nykyisellä lainsäädännöllä pystytä tekemään. Tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitussäädökset koskevat vain julkisia tiloja. Eivät ne rajoita ihmisten yksityiselämän piirissä olevaa kokoontumista. Jos halutaan kerätä porukkaa ja lähteä jonnekin juhlimaan yksityistiloihin, niin sitä ei mikään estä, Salminen harmitteli.

THL haluaa mm. illanistujaiset ja kotibileet pannaan.­

– Valitettava tosiasia on se, että kun ihmiset isomassa määrin kohtaavat, riski kasvaa, että mukana sattuu olemaan joku, joka ei vielä tiedä tartunnastaan, ja sitten tulee iso tartuntaketju. Näitä kaikkia tilanteita pitäisi yrittää mahdollisimman paljon välttää. Siitähän tässä on kyse. Ei se virus leviä, ellei ole sellaisia tilaisuuksia, joissa se voisi levitä, Salminen jatkoi.

Perustuslakivaliokunta katsoi kuitenkin ongelmalliseksi, että liikkumisrajoituslakiesitys olisi kieltänyt kaikkien ihmisten kaiken liikkumisen muutamine erikseen mainuttuine poikkeuksineen. PeV:n mielestä rajoitukset pitäisi kohdistaa vain yksityisten tilaisuuksien, kokoontumisten ja porukassa oleskelun kieltämiseen.

– Perustuslaki ei estä tällaista vaihtoehtoa. PeV totesi – ja olen itsekin todennut – että täysimääräiset toimet ovat mahdollisia. Kokonaisuutena voi sanoa, että kun helppoihin ja suoraviivaisiin toimiin on mahdollisuus päästä, ei kannata yrittää monimutkaisia toimia. Yksinkertaiset asiat ovat yleensä yksinkertaisia, perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen sanoi.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd) kertoi, että lakiesitys liikkumisrajoituksista oli oikeasuhtaisuuden vastainen.­

Osa asiantuntijoista olisi pitänyt koko ajan oikeampana tienä edetä käyttämällä valmiuslain pykälää 118, joka määrää liikkumis- ja oleskelurajoituksista väestön suojaamiseksi.

Pykälän mukaan valtioneuvosto voi antaa asetuksen, jonka perusteella ”voidaan tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi”.

Hallitus on pyytänyt valtioneuvoston kansliaa, THL:ää, sosiaali- ja terveys-, oikeus- ja sisäministeriötä yhteistyössä tutkimaan ja selvittämään perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta niitä mahdollisuuksia, miten lainsäädäntötyössä on mahdollisuus edetä.

Liisa-Maria Voipio Pulkki STM:stä ja Mika Salminen THL:stä kertoivat, että lainsäädäntöselvitys jatkuu.­

– Tähän täytyy palata ja katsoa, onko edellytyksiä täsmäsäätää joistakin asioista, jotka näyttävät tällä hetkellä olevan epidemian kannalta hankalimpia. Käsitykseni mukaan on mahdollista tiukentaa ainakin jossain määrin esimerkiksi kokoontumisrajoitusta, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Vopio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki korostaa, että koska kyse on ihmisten yksityiselämästä, sen takia kokonaisuus on hyvin poikkeuksellinen ja vaativa lainsäädännön kannalta.

Salminen sanoo, että kun työkalupakista ei juuri tällä hetkellä löydy raskaampia työkaluja, nyt on erityisesti syytä noudattaa rajoituksia, ettei epidemiatilanne ryöstäydy käsistä.

– Täytyy vakavasti sanoa se, että erityisesti näillä suurimman levinneisyyden ja korkeimman ilmaantuvuuden alueilla voimassa olevia rajoituksia on nyt erityisesti syytä noudattaa, Salminen vetosi.

– Sitten on tietysti kyse myös siitä, onko välttämätöntä jatkaa kaikkea sitä normaalia elämää tässä tilanteessa, kun on oikeasti uhka epidemian kiihtymiseen. Jos tilanne on huono, joitakin valintoja joudutaan aina tekemään. THL ei ole koskaan sellaista ehdotusta tuonut esiin, että rajoitukset koskisivat koko maata tai kovin pitkää aikaa vaan ainoastaan siellä, missä se olisi ehdottoman välttämätöntä, Salminen lisäsi.

Vuosi sitten koronaviruksen ensimmäisen aallon tultua Suomeen ihmisiä ei tarvinnut kehottaa pysymään kotona. Kuva tyhjästä Esplanadin puistosta huhtikuun alkusta 2020.­

Voipio-Pulkki sanoi, että rajoituksia noudattamalla epidemiatilanteeseen voidaan vaikuttaa.

– Mitä tiukemmin ja mitä kattavammin rajoituksia otetaan koko maassa käyttöön ja mitä tarkemmin niitä noudatetaan, sitä pienempi riski meillä on, ettei ainakaan eksponentiaaliseen kasvuun lähdettäisi uudestaan, Voipio-Pulkki sanoi.

Salminen myös totesi, että epidemia voi pitkittyä, kun korkealla olevaa ilmaantuvuutta ei voida ”pakottaa” laskuun lisärajoituksilla.