Jyrki Lehtolan kolumni: TÄSTÄ ALKAA PAREMPI HS TULEVAISUUS!!!

Jos menee huonosti, ei hätää, kannattaa olla itsensä sijasta crossover-ihminen, jolla on yes-visio, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

HS Visiosta terve!!! Tultiin sähköhelikopterilla tähän naapurilehteen kertomaan itsestämme, jotta muutkin ymmärtäisivät, että kun kylliksi toistaa sanaa ”tulevaisuus”, aina löytyy niitä, jotka erehtyvät luulemaan hakuammuntaa tarkkuudeksi.

HS Visio on Helsingin Sanomien tuore talousliite, joka ei ole vain talousliite, koska mikään talousliite ei ole koskaan vain talousliite, vaan tulevaisuus.

Siksi HS Visio on kuva ajasta, edelläkävijä, vaarinhousut ja suunnannäyttäjä samalla lailla kuin jo edesmenneet paperiset talouslehdet Presso, bisnes.fi ja Taloussanomat. Alussa tekemistä määrää hirveä into ja myooppinen kyky katsoa maailmaa, sitten pettymys valtaa mielen ja lopussa tulevaisuus on millenniaalinpunainen hauta-arkku.

Meille HS Visiossa yksi asia on ylitse muiden. Uusi aika vaatii uusia visioita ja tekijöitä. Vanhojen äijien aika on ohi, ja siksi me HS Visiossa olemme kertoneet ensimmäisenä sellaisista nuorista tulevaisuuden mammoista kuten Esa Saarinen ja Bill Gates.

HS Visio ei julkaise ”juttuja”, vaan elää journalismin tulevaisuudessa, jossa keskinkertaisia juttuja kutsutaan ”Timanttijutuiksi”, koska joku meistä kuunteli kirjan, jossa kerrottiin, ettei omaa tyhmyyttä pidä hävetä, vaan tehdä siitä voimavara.

HS Visio keskittyy journalismissaan podcasteihin, jotka ovat selfien ja suuseksivalon ohella ihmiskunnan suurin keksintö. Kun kaksi toimittajaa juttelee podcastissa itsestään sekä aiheesta, jonka ne unohtivat puhuessaan itsestään, lukijakin pääsee nauttimaan tiedon ja viisauden notkuvasta buffet-pöydästä.

Yhdessä meidän toimituspalaverissa joku sanoi hyvin, että usein luullaan, että negatiivisuus on älykkyyttä, mutta EI SE KAVERIT OLE. Pää hajosi! Ei varmaan muuten olekaan! Siksi HS Visiossa älykkyyttä edustavat positiivisuus, fanitus, äijät, narsismi ja itsestäänselvyydet.

Ihmiskunta on esittänyt tuhansia vuosia samoja kysymyksiä eikä ole vieläkään päässyt puusta alas, vaan jatkanut 5G-verkon etsintää luolissaan. HS Visio lataa pöytään uudet, paremmat kysymykset. Jo ensimmäisessä lehdessä esitimme 35 tulevaisuuden tekijälle kysymyksistä tärkeimmän: ”Mikä on sovellus, jota ilman ei voi elää?”. Sokrates hei: Fuck you!

HS Visio paljasti ensimmäisenä, että elämme haastavia aikoja. On pandemiaa, eristystä, hätää ja visiottomia tulevaisuuksia.

Ei pidä lannistua, HS Visiossa lähestytään ajan haasteita raikkaasta tulokulmasta:

Suomen kaunis saaristo on AIVAN ERITYINEN.

Jos menee huonosti, ei hätää, kannattaa olla itsensä sijasta crossover-ihminen, jolla on yes-visio.

Menestykseen työelämässä vaikuttavat lukemattomat asiat!

Rikkaan latteus on köyhän viisaus.

Se mikä ei tapa, tekee sitten varmaan jotain muuta, toivotaan, että parempaa, pus pus!

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.

