Katso, miten koronaepidemia kääntyi Suomessa laskuun – huippu nähty toistaiseksi 25. maaliskuuta

Neljä kuviota kertoo, miten ilmaantuvuus lähti Suomessa laskuun.

Torstaina 25. maaliskuuta eli tasan viikko sitten nähtiin käänne parempaan Suomen koronaluvuissa, kun koronatartuntojen ilmaantuvuusluvuista kertovat käyrät lähtivät laskuun.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 8 613, mikä on 799 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa raportoitu yhteensä 78 106.

Koko Suomessa tapausmäärä oli torstaina 654. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) järjestivät torstaina aamupäivällä koronavirustilannekatsauksen, jossa käytiin läpi muun muassa tuoreimpia lukuja. THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan parin viikon seuranta osoittaa, että tapausmäärät ovat hienoisessa laskussa.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan annetut suositukset ja rajoitustoimet sekä ravitsemisliikkeiden sulku vaikuttavat hidastaneen epidemian kasvuvauhtia. Rajoitustoimien vaikutukset tapausmääriin näkyvät viiveellä, ja tartuntoja todetaan edelleen paljon.

Toiveikkuutta koronaepidemian helpottamisesta on ilmassa myös Pirkanmaalla. Tartuntamäärät ovat laskeneet sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella nyt jo neljä päivää peräkkäin.

Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta ihmistä kohden on silti edelleen korkealla. Viimeisen 14 vuorokauden aikana PSHP:n alueella on todettu 540 tartuntaa, mikä tarkoittaa 541 000 asukkaan maakunnassa ilmaantuvuuslukemaa 99,8.

Korkeimmillaan ilmaantuvuus on ollut 106,5. Huippulukemaan Pirkanmaalla päädyttiin viime lauantaina, mistä alkaen tartuntamäärät ovat laskeneet.

Oulun kaupunki on edelleen epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa, vaikka kaikki koronaluvut näyttävät laskusuuntaa. Uusia tartuntoja on todettu tällä viikolla kuusi kappaletta. Joukkoaltistumisia ei ole havaittu. Ilmaantuvuus on 21,4.

Kaupunki tiedottaa verkkosivuillaan, että pääsiäisen lomakausi on lähestymässä ja muodostaa matkustelun vuoksi riskin epidemian pahenemiselle Oulussa. Väestöä kehotetaan samaan vastuulliseen käyttäytymiseen pääsiäislomilla kuin hiihtolomillakin.