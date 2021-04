Viiden lapsen äiti Titta rakastui 14 vuotta nuorempaan Gökhaniin – nyt puhuvat suomalaiset, joiden rakkautta kaikki eivät hyväksy

– Gökhan on elämäni rakkaus. Paljon olisi jäänyt kokematta, jos en olisi luottanut omiin tunteisiini, Titta sanoo.

Ilta-Sanomat julkaisee pääsiäisen aikaan uudestaan eräitä alkuvuoden luetuimpia juttuja. Tämä juttu on julkaistu alun perin tammikuussa 2021.

Tatuointitaiteilija Titta oli kesällä 2011 lomamatkalla Turkissa, kun hän tapasi baarimikko Gökhanin. Titta ajatteli suhteen jäävän lomaromanssiksi. Hänhän oli nelikymppinen, viiden lapsen äiti kaukaa Suomesta ja mies neljätoista vuotta nuorempi komea muslimi.

Rakastunut Gökhan oli toista mieltä. Titan palattua Suomeen Gökhan soitti hänelle päivittäin.

Parin seurustelua epäilivät kaikki.

– Ihmiset sanoivat minulle, että Gökhan haluaa vain pois Turkista tai että hän haluaa minun rahani. Ei uskottu, että hän voisi oikeasti pitää minusta. Yksi vanha koulukaveri pyysi minua kertomaan heti, kun Gökhan alkaa hakata minua, Titta kertoo.

Titta Sezgin, 48, ja Gökhan Sezgin, 34, odottavat innolla kahdenkeskistä tulevaisuutta Titan nuorimman lapsen aikuistuessa. Haaveena on ainakin matkustella. Iloa arkeen tuovat myös Titan lapsenlapset.­

Tosiasiassa Gökhan oli kiltti ja avoin, esitteli Titan nopeasti perheelleen, ei erityisesti kaivannut pois Turkista, eikä koskaan kysynyt Titalta esimerkiksi, paljonko tämä tienaa.

– Eikä ole kysynyt sitä vieläkään, Titta nauraa.

Toki hän itsekin aluksi epäili, voiko tällainen rakkaus olla totta. Epäilykset kuitenkin hälvenivät, kun mitään pahaa ei tapahtunut.

Kaksi vuotta tapaamisen jälkeen pari avioitui ja haki Gökhanille oleskelulupaa Suomesta.

Nykyään mies on Suomen kansalainen. Hän omistaa ravintolan parin kotikaupungissa Forssassa.

Aikanaan Titta ajatteli, että pahinta, mitä hänelle voi Gökhanin matkassa tapahtua, on se, että hänen sydämensä särkyy. Niin ei ole käynyt.

– Gökhan on elämäni rakkaus ja tuntuu, että olemme yhä yhtä rakastuneita kuin silloin. Paljon olisi jäänyt kokematta, jos en olisi luottanut omiin tunteisiini.

Vastaavanlaisiin ennakkoluuloihin on törmännyt myös moni muu suomalainen.

Myös Sari Järnin, 56, ja Antti Mentulan, 36, suhde eteni aivan muuten kuin perinteisen kaavan mukaan.

Elokuussa 2008 tuolloin 43-vuotias Järn ja 23-vuotias Mentula heräsivät samasta hotellihuoneesta yhteisen työpaikan juhlien jälkeen. Heidän välillään ei aiemmin ollut romanttisia tunteita, joten samasta sängystä herääminen yllätti molemmat.

Jotkut ulkopuoliset ovat hämmästelleet Sari Järnin, 56, ja Antti Mentulan, 36, ikäeroa. Pariskuntaa itseään se ei ole häirinnyt.­

– Olin ihmeissäni, kun sain kuulla, että Antti olikin vasta 23-vuotias. Ikäero mietitytti minua paljon, vaikka Anttia se ei haitannut lainkaan. Minulla oli myös lapsia edellisestä suhteesta ja tiesin, että en voisi enää tulla raskaaksi, Järn muistelee.

– Minä puolestani sanoin Sarille, että en voi saada lapsia, joten sitä ei kannattaisi miettiä. Asiaa hankaloitti lisäksi se, että olin naimisissa. Liitossamme oli kuitenkin ongelmia, ja ero olisi ollut joka tapauksessa ainoa oikea ratkaisu, Mentula sanoo.

Pariskunta päätyi tapailemaan ja Mentula erosi entisestä kumppanistaan. He julkistivat suhteensa työpaikan pikkujouluissa ja muuttivat yhteen keväällä 2009. Molempien lähipiiri hyväksyi suhteen.

Jotkut ulkopuoliset kuitenkin kummastelivat ikäeroa.

– Kysyttiin esimerkiksi sitä, olemmeko miettineet suhdettamme 10 vuoden päähän. Se tuntui hassulta, sillä voinhan minä huomennakin kompastua rappusissa. Ikäero ei ole häirinnyt meitä kumpaakaan, Järn kertoo.

Nyt Järn ja Mentula ovat olleet yhdessä jo 12 onnellista vuotta.

Muiden mielipiteet eivät ole koskaan vaikuttaneet heidän rakkauteensa.

– Elämän pitäisi monen mielestä mennä tietyn kaavan mukaan. Maailma on kuitenkin sellainen, että kuraa tulee niskaan, vaikka tekisit mitä. Useimmiten on myös niin, että omassa päässä kuvittelee, mitä muut ajattelevat, vaikka muita ei välttämättä edes kiinnostaisi, Järn pohtii.

Mentula on kumppaninsa kanssa samaa mieltä.

– Meille on annettu yksi elämä. Pitäisi pyrkiä elämään niin, että ei tarvitse tulevaisuudessa katua jotain tekemätöntä. Jos on hyvä olla, miksi suhteelle ei voisi antautua.

Myös tällaisia kokemuksia Ilta-Sanomien lukijat kertoivat:

Rakastuin nuorena saman sukupuolen edustajaan. Äitini ei hyväksynyt asiaa, koska se oli hänestä sairasta. Hän pakotti meidät laittamaan välit poikki. Minun ja tyttöystäväni kaukosuhde ei helpottanut asiaa, joten erosimme. Olimme erossa lähes 10 vuotta, mutta löysimme toisemme uudelleen. Nyt olemme olleet kaksi vuotta yhdessä ja avioidumme pian. Kukaan ei enää estä meitä olemasta rakastuneita ja yhdessä.

Rakastavaiset naiset

Nykyinen mieheni on minua 20 vuotta nuorempi. Olen itse 50-vuotias nainen. Olemme onnellisesti avoliitossa, mutta suku ja läheiset eivät ole aidosti hyväksyneet suhdettamme. Moni ajattelee edelleen, olen vain satunnainen seksin opettaja, enkä aito elämänkumppani. Ihmisten epäilyt luovat varjoa aidon onnen päälle, vaikka suhteemme voi hyvin. Kaikkien tulisi ymmärtää, että ikä ja ulkoiset asiat ovat toissijaisia. Rakkauden onnesta täytyy voida nauttia, jos sen lahjan saa.

Maija

Olen seurustellut pian kolmisen vuotta maailman kauneimman ja ihanimman naisen kanssa, jota isäni ei hyväksy. Nainen on kotoisin Keski-Afrikassa sijaitsevasta Kamerunista, ja isäni mielestä hän on ”väärän värinen”. Iäkäs isäni on kasvanut maaseudulla ja saanut hyvin konservatiivisen kasvatuksen. Haluan säilyttää välit isäni kanssa, mutta olen surullinen siitä, että emme voi esimerkiksi mennä vanhemmilleni syömään. Olemme kaikki ihmisiä. Tuomitkaa teot, älkää ihmisiä heidän ulkonäkönsä perusteella.

Rakastunut mies

Tapasimme mieheni kanssa, kun olimme molemmat tahoillamme avioliitossa. Olimme liitoissamme tyytymättömiä ja aloitimme lyhyen salasuhteen. Lopulta erosimme kumppaneistamme, muutimme yhteen ja avioiduimme. Osa lähisuvustamme osoittaa suhteestamme mieltään vieläkin, vaikka olemme olleet yhdessä jo 20 vuotta. Osa asuinkylämme tutuista kääntää kadulla edelleen kohdatessa päänsä pois, ja joulukortteja tulee vain jomman kumman nimissä. Meillä molemmilla on jo lastenlapsiakin, mutta osa lapsistamme pitää meitä edelleen toisen luokan kansalaisina. Välillä tuntuu, että suhteemme on ikuista selviytymistaistelua. Emme olisi tässä, ellemme olisi varmoja toisistamme.

Ikuisesti rakastunut

Mieheni on minua 18 vuotta vanhempi. Suhteen suurin kritisoija on ollut isäni. Isäni käski minun aluksi valita perheen ja miehen välillä ja ilmoitti, etten ole enää hänen tyttärensä. Olemme aina olleet hyvin läheisiä isäni kanssa, ja hänen sanansa loukkasivat minua syvästi. Pahin vaihe kesti muutaman kuukauden, kunnes isäni pyysi minulta anteeksi käytöstään. Olimme seurustelleet mieheni kanssa yli puoli vuotta, kun isäni viimein pyysi meidät syömään luokseen. Tästä alkoi mieheni ja isän välisen suhteen rakentaminen. Nyt kuusi vuotta myöhemmin heillä on hyvin lämpimät välit. Marraskuussa perheemme täydentyi pienellä tytöllä. Isäni kiitti miestäni siitä, että hänestä tehtiin pappa ensimmäistä kertaa.

Katariina 30 vuotta