Syyttäjät ovat nostaneet 47-vuotiasta miestä vastaan syytteet yhteensä 45 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta.

Laajassa tekokokonaisuudessa on yhteensä useita kymmeniä epäiltyjä rikosnimikkeitä.

Syytetty on vangittu heinäkuussa 2020, ja hän on ollut siitä lähtien tutkintavankeudessa. Mies on tuomittu myös aiemmin samankaltaisista teoista.