Elina kirjoitti murteella runon eläkeköyhyydestä – oma eläke on riittävä: ”Käsi sydämellä, ihan hyvä näin on”

Vaikka tulot ovat pienentyneet, on eläke Yhteisvastuu-kirjoituskilpailun voittaneen Elina Kettusen mielestä ihmisen parasta aikaa.

Karjalan murre on Ilomantsissa syntyneelle Kettuselle luontevin tapa sanoittaa ajatuksiaan.­

Ei tuo ota jos ei annakaan. Annapas yritän, tuumasi joensuulainen Elina Kettunen, 67, nähdessään sanomalehdessä tiedon Yhteisvastuu-kirjoituskilpailusta. Teemana oli köyhyys ja vanhuus.

Kolmisen vuotta sitten päiväkodista eläkkeelle jäänyt Kettunen nauttii kirjoittamisesta ja piti teemaa tärkeänä. Runko tuli paperille kertalaakista, mutta sanat ja riimiparit pyörivät päässä. Oli selkeä valinta kirjoittaa murteella, sillä leveä karjalan murre on Ilomantsissa syntyneelle Kettuselle luontevin tapa sanoittaa ajatuksiaan.

Päätös tarttua kynään kannatti, sillä Yhteisvastuu-raati valitsi hänen runonsa kisan voittajaksi.

Erittäin hyvin kirjoitettu, murteella ja runomitalla ilakoiva kuvaus, raati perustelee.

Eläkeköyhyys on Kettuselle tuttu ilmiö, vaikka eläkeläispariskunnan ei onneksi tarvitse kiristää vyötä yhtä tiukalle kuin runossa, jossa lääkärikulut pelottavat.

– Siinä on kyllä mielikuvitustakin käytössä, Kettunen sanoo.

Ilmiö ei ole hänelle kuitenkaan vieras. Erityisesti yksinasuvilla ikäihmisillä pakolliset kulut voivat syödä lähes koko eläkkeen.

– Siitä kuulee rivien välistä, hän sanoo.

Kettusen puoliso Reku, 70, on eläkkeellä oleva puuseppä. Ennen eläkkeelle jäämistään Kettunen oli muutaman vuoden osa-aikaeläkkeellä. Välillä hän oli töissä vuoroviikoin, välillä taas viikonloput olivat kolmipäiväisiä. Osa-aikaeläke pienentää eläkepottia, mutta päivääkään Kettunen ei kadu.

– Kertakaikkisesti tuntui kuin elämä olisi alkanut, kun pääsi eläkkeelle, hän kertoo.

– Tää se vaan on niin kruunattua aikaa.

Kettunen pohtii, miten kummassa työvuosina ehti tekemään mitään töiden lisäksi, sillä eläkkeelläkin tuntuu, että päivässä on liian vähän tunteja, vaikka kuinka on aamupala syöty jo ennen kuutta. Liikunnallinen tehopakkaus hiihtää ja lenkkeilee, maalaa kiviä ja taiteilee tapetteja, kirjoittaa ja laittaa ruokaa. Remontoitavaakin talossa riittää aina. Ennen pandemiaa hän kävi keppi- ja vesijumpassa, mutta sellainen on nyt tauolla. Pariskunta ei ole vielä saanut rokotteita, ja mies kuuluu riskiryhmään.

Työvuosiltaan hän ei kaipaa kuin lasten seuraa. Mummuna sitä tosin saa onneksi omasta takaa.

Elina Kettusesta tuntuu eläkkeelläkin, että päivässä on liian vähän tunteja. Hän muun muassa urheilee ja taiteilee tapetteja.­

Eläkkeelle jäädessä Kettusten ei tarvinnut tehdä tarkkoja laskelmia kuukausitulojen laskiessa. Työeläkkeen tavoitetasona on pitkään pidetty 60 prosenttia palkasta, mutta usein eläke jää pienemmäksi. Kettunen ei kaipaa välttämättä suurempaa eläkettä.

– Eihän se pahitteen olisi, mutta käsi sydämellä, ihan hyvä näin on. Olen tyytyväinen.

Kettunen sanoo, että rahan saa hyvin riittämään, kun ei osta turhaa krääsää ja hakee kahvit ja muut tarjouksesta.

– Meillä on pakastimessa lihaa kuin hautuumaalla, hän nauraa.

Elina Kettunen harrastaa kivien maalaamista.­

Sukanvarteen työuran aikana kertyneet säästöt ovat myös tukena, jos yllättäviä menoja tulee eteen.

– Terveyskulut kun ovat sellaisia, että niitä voi koska vaan yllätyksenä tulla.

Kettunen lähetti runonsa paperilla käsin kirjoitettuna. Älylaitteita hän ei elämänsä kaipaa, vaikka miehellä onkin älypuhelin.

– Ei siis minkäänlaista kiinnostusta. Ne jumii aina.

Valtaosa laskuista menee tililtä suoraveloituksella, ja pankista on maksukuoria. Sivistyssanakirja auttaa, jos ristikko käy hankalaksi.