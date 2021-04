Onnittelen urakkansa juuri suorittaneita kevään abiturientteja. Kirjoitukset ovat nimittäin kovaa hommaa, kirjoittaa uutispäällikkö Teijo Piilonen kokemuksesta.

Tulen paikalle ajoissa, kuten kaikkia ohjeistettiin. Porukkaa parveilee rakennuksen kahdessa päässä; toisessa odotellaan ylioppilaskirjoitusten alkua, toisessa jonotetaan koronarokotukseen.

Rokotejonossa väki näyttää olevan lähempänä omaa ikäluokkaani, vaikka aikuislukiolaisten joukossa olenkin…

Kirjoitin ylioppilaaksi liki 40 vuotta sitten. Yliopistossa aloitin sivu­harrastuksena venäjän opiskelun, kun tilaisuus oli. Sen jälkeen opiskelu on ollut vuosikymmenien aikana satunnaista työväenopistosta kielikursseihin Venäjällä.

Mutta millä todistaa osaaminen, ellei ylioppilaskokeella? Siksi olin yksi niistä lähes 47 000:sta, jotka ilmoittautuivat kevään kirjoituksiin.

Meidät kutsutaan luokkiin pienissä ryhmissä. Turvavälit on huomioitu hyvin, ja kaikki kokelaat käyttävät maskia.

Yli 10 vuotta vanha Maccini käynnistyy ilman ongelmia yo-kokeisiin räätälöidyllä Abitti-koejärjestelmällä. Kynät ja kumit ovat muuttuneet museoesineiksi.

Paniikki meinaa tulla jo kuuntelukokeessa: kotona vanhoja tehtäviä kokeillessa nämä tuntuivat helpommilta. Kuuntele laulu ja lisää tekstiin puuttuvat sanat. Katso video Sotshista ja kerro sen perusteella kaupungista. Miksi juontaja puhuu niin nopeasti?

Kun saan kuuntelut tehtyä, olen hupuloinut aikaa jo puolitoista tuntia. Jostain luin, että ne pitäisi saada tehtyä tunnissa. Siirryn heti kirjoitustehtävään, sillä sen arvo on kolmasosa koko kokeen pisteistä. Jos edes sen ehtisi tehdä.

Kirjoittaisinko Greta Thunbergin ja muiden nuorten roolista ympäristöongelmien ratkaisemisessa vai seikkailusta saarella hienossa hotellissa, ilman kännykkää ja tietokoneita? Entä tulevaisuuden ammatit? ”Puhutaan, että meidän täytyy vaihtaa ammattiamme useammin kuin vanhempamme”, tehtävänannossa kirjoitetaan. Valitsen tämän – vielähän tässä ehtisi itsekin vaihtaa ammattia!

Ennen vanhaan, silloin kun kaikki oli paremmin, Suomessakin opiskeltiin kouluissa paljon kieliä.

Kollega Helsingin Sanomissa teki äskettäin ansiokkaan jutun kielten opiskelun muutoksesta. Kun vuonna 1997 lyhyen saksan, ranskan, venäjän, espanjan ja italian ylioppilaskokeisiin osallistui yli 18 000 kokelasta, oli kokelaita viime vuonna enää alle 4 000.

Katsotaanpa tämän kevään tilastoja. Pitkään venäjään oli ilmoittautunut lisäkseni 320 muuta opiskelijaa. Se on enemmän kuin pitkään ranskaan ja melkein yhtä paljon kuin pitkään saksaan! Venäjän opiskelu ei oikeastaan ole romahtanut, sillä se ei ole koskaan ollut suosittua.

Kello tikittää. Välillä pitää käydä vessassa jo senkin takia, että kova tuoli-pulpetti-yhdistelmä alkaa tuntua selässä.

Ajaudunkohan aiheestani sivuun, kun kirjoitan työelämän muuttumisesta oman työurani aikana? Pitäisikö sittenkin alkaa miettiä sitä tulevaisuuden ammattiani…?

Entä jos nyt onnistuisin tässä kokeessani ja jatkaisin venäjän opintojani yliopistossa? Vieläkö ne huolisivat?

” Kello tikittää.

Nykytyylin mukaan useimmissa yliopistoissa reilu puolet kielten opiskelijoista otetaan sisään ylioppilaskokeen perusteella. Ei ole vitsi, vaan totta, että myös päästäkseen opiskelemaan venäjää pitkän matikan arvosanoista voi saada enemmän pisteitä kuin pitkän venäjän. Matikka ei sentään ole pakollinen valinnassa, pakollista on vain vähintään M- tai C-arvosana venäjän kielessä yliopistosta riippuen ja jossain myös M äidinkielessä.

Ällät muuttuivat entistä harvinaisemmiksi (20:sta viiteen prosenttiin) vuonna 1996, jolloin L:n ja M:n väliin lisättiin E eli eximia – ja siitähän on haussa etua meille muinaisille ylioppilaille!

Etua on yllättäen myös siitä, jos opiskelut jäivät aikoinaan kesken. Vuodesta 2016 lähtien ensikertalaisille on varattu kiintiöt opiskelupaikoissa; jos aikoinaan on ottanut opiskelupaikan vastaan mutta ei ole valmistunut, pääsee ensikertalaisten kiintiöön. Jos paikka on otettu vastaan 2014 tai myöhemmin, ei kiintiöpaikoille ole asiaa, oli tutkintoa tai ei.

Jos todistuspisteet eivät riitä, niin edelleen voi yrittää onneaan pääsykokeissa. Pari vuotta on käytetty myös niin sanottua suoravalintaa: esimerkiksi Jyväskylän yliopistoon pääsee venäjää opiskelemaan suorilta, jos on kirjoittanut pitkästä venäjästä M:n tai lyhyestä venäjästä E:n plus äidinkielestä M:n.

Miksi niin monet rimpuilevat vuosikausia lääketieteen tai oikeustieteen valintarumbassa?

Nykyisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk) hiihtoreissu Rukan hangilla talvella 2009 on jäänyt Suomen politiikan historiaan. Silloisena pääministerinä Vanhanen esitti laduilla täsmentyneen ajatuksensa, että eläkkeelle siirtymisikää on nostettava kahdella vuodella.

Niin myös tehtiin. Oma alin vanhuuseläkeikäni on 65 vuotta, mutta niin sanottu tavoite-eläkeikäni melkein 67 vuotta. Että ehtisihän tässä, ja niin ajattelevat monet muutkin: viime vuonna yliopistopaikan otti vastaan reilut 600 yli 50-vuotiasta. Näistä 60–64-vuotiaita oli 36 ja vieläpä yli 65-vuotiaita 30.

Kaikki eivät tietenkään haaveile ammatin vaihtamisesta, ehkä parhaimmillaan vain sivistyksestä. Mahtavaa, muun muassa tämän käytännössä ilmaisen koulutuksen takia en kitise veroista!

Takaisin maan pinnalle ja kalseaan luokkahuoneeseen, josta monet ovat jo poistuneet kellon lähestyessä kahta. Miten muut ovat niin nopeita, ja minä vielä yritän ratkoa luetun ymmärtämisen osiossa, millä perusteilla Venäjän duuman perhekomitean puheenjohtaja Tamara Pletneva kritisoi venäläisnuoria vastuuttomiksi?

Lopulta pääsen tarkistamaan, että olen sentään vastannut kaikkiin kysymyksiin. Veto alkaa olla aika lopussa, onneksi ei tarvitse mennä ylihuomenna seuraavaan kokeeseen monien abien tavoin!

Illalla en uskalla katsoa oikeita vastauksia. Haluan säilyttää vielä vähän aikaa sen illuusion, että osasin kokeessa edes jotakin. En halua heti sitä tunnetta, mikä tulee nopeasti lauantaisin vakioveikkausta tarkistaessa kesken pelikierroksen, kun omat varmat merkit alkavat kaatua.

Nyt pitää olla nöyrä. Kunhan menee läpi, niin saan hyvän syyn kumota pari ylimääräistä kuohuviinilasillista koulujen päättäjäispäivänä. Ja onnitella toivottavasti omaa tytärtä ja muita kevään oikeita ylioppilaita.