Milloin rajoituksia voisi alkaa purkaa Suomessa? Seuraa näitä lukuja

Päivittäiset tartuntamäärät pitäisi saada laskemaan alle sadan.

Kesä lähestyy, ja ihmiset haaveilevat jo kesästä ilman kovia koronarajoituksia: kesänviettoa eri matkailu- ja kulttuurikohteissa, lasillista terassilla, kesätapahtumia, urheilukatsomoita, puistopiknikkejä kaveriporukalla – viime kesän malliin.

Milloin rajoituksia on mahdollisuus alkaa purkaa? Millaisissa merkeissä kesä sujuu?

Kysymys on hankala. Mitään tiettyä tartuntatapaus- tai ilmaantuvuuslukua ei ole mahdollista antaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoi, että kyse on kokonaisarviosta.

– Kuten aina näissä, niin on syytä katsoa kokonaisuutta. Jos päätettäisiin jostain konkreettisesta luvusta koko maan osalta, helposti jätettäisiin huomioimatta, että Suomessa on aika erilaisia tilanteita. Sellaisesta ei kannata lähteä.

– Jonkinlaista suuntaa voi ehkä ottaa katsomalla viime kevään lukuja, missä vaiheessa alettiin purkaa rajoituksia ja minkälaisia tapausmääriä esiintyi suunnilleen toukokuun keskivaiheilla. Jonnekin sinne tähdätään, Salminen sanoi.

THL:n tilastoista käy ilmi, että viime vuonna aikavälillä 1.–14.5. Suomessa kirjattiin yhteensä 1 078 uutta koronavirustartuntaa. Nyt sama määrä tartuntoja tulee täyteen kahdessa päivässä.

Viime vuonna toukokuun puolivälissä taudin ilmaantuvuusluku (uusia tartuntoja kahden viikon aikana/100 000 asukasta) koko Suomessa oli 19,4. Torstain tuoreen tiedon mukaan tällä hetkellä ollaan luvussa 159,6.

Pahimman epidemia-alueen Husin ilmaantuvuusluku oli viime vuonna toukokuun puolivälissä 52,6, nyt se on 313,2.

Totta vai tarua? Palaako vilkas kesäelämä vai sujuuko kesä koronarajoitusten varjossa? Tämän hetken tartunta- tai ilmaantuvuuslujuilla rajoituksia ei ole vielä mahdollisuutta purkaa, mutta aikaa tilanteen paranemiseen on vielä kaksi kuukautta.­

Eli matkaa on vielä. Viime toukokuun lukuihin pääsemiseksi päivittäisten tartuntojen määrä pitäisi saada laskemaan reilusti alle sadan (1.–14.5. keskiarvo 77 tartuntaa päivässä), torstaina THL ilmoitti 654 uudesta koronavirustartunnasta.

Yksi vertailukohta on positiivisten koronavirustestien osuus kaikista testatuista. Viime vuonna se oli toukokuun puolivälissä 1,6 prosenttia ja laski toukokuun lopussa alle prosenttiin. Tällä hetkellä testipositiivisten osalta huidellaan vähän yli kolmessa prosentissa, mikä kertoo, että virusta on edelleen liikkeellä paljon.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistuttaa, että viime kevään tapausmäärät eivät ole suoraan verrannollisia, koska viime keväänä testauskapasiteetti oli paljon pienempi.

Myös hän edellytti selvää laskua tartuntamääriin, ennen kuin rajoitusten purku tulee kyseeseen.

Johtaja Mika Salminen (oik.) THL:stä, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä johtaja Jari Keinänen STM:stä kertoivat ajankohtaisesta koronatilanteesta torstaina.­

– Pohdintaa varmaankin lähiaikoina käydään. Itselleni on kirkastunut kaikista tärkeimmäksi asiaksi se, että tapausten määrä on selvässä ja vakaassa laskussa hyvin pitkään. Siinä tilanteessa me emme torstain lukujen valossa vielä ole. Meillä on hyvät mahdollisuudet päästä siihen, mutta tartuntojen määrän pitää vielä selvästi laskea ja laskutrendin olla hyvin vakaa, Voipio-Pulkki tähdensi.