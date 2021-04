Tartuntamäärät ovat hienoisessa laskussa.

Suomessa on torstaina raportoitu 654 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

THL kertoi aiemmin tiedotustilaisuudessa, että tartuntamäärät ovat kääntyneet hienoiseen laskuun.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on todettu 8 613, mikä on 799 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa raportoitu yhteensä 78 106.

Mahdollisista uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista kerrotaan myöhemmin iltapäivällä.