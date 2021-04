Internet-alustoilla yksikään kohu ei ole nykyään liian pieni tuomittavaksi. Siihen moni kritiikki sitten jääkin, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

”Vain ohut raja erottaa naurun tuskasta, komedian tragediasta ja huumorin loukkauksesta.”

Näin sanoi amerikkalainen kirjailija-kolumnisti Erma Bombeck (1927–1996), joka nousi 1960-luvulla jättisuosioon erityisesti humoristisesta ja jopa sarkastisesta kirjoitustyylistään.

Tasa-arvoaktivistinakin tunnetulla Bombeckilla olisi ollut nykypäivänä edessään melkoinen miinakenttä. Digitalisaatio sekä sosiaalinen media ovat muuttaneet peruuttamattomasti tapaamme paitsi keskustella, myös muodostaa mielipiteitä.

Se on hyvä asia: maailmalta on yhtäkkiä helppoa löytää samanmielistä porukkaa. Ja toisaalta: miksi enää koskaan viettäisi aikaa sellaisten tyyppien kanssa, jotka ajattelevat toisin?

Mietin tätä seurattuani viime päivät Laura Frimanin kolumnista syntynyttä somekohua. Ylen kolumnissaan toimittaja-kriitikko naljaili satiirin keinoin somevaikuttajia koskevista ilmiöistä, kuten taiteiluvillityksestä ja someaktivismista.

Mietin tätä nykyään oikeastaan jokaisen somekohun kohdalla. Sillä niitä on paljon, ja niihin reagoidaan nopeasti sekä aggressiivisesti.

Syitä siihen on (no ainakin) kaksi: somekuplamme kertoo meille heti, kuinka meidän tulisi reagoida asioihin. Tuon mielipiteen ilmaiseminen julkisesti luo myös tunteen siitä, että on osa joukkoa.

Samalla saamme sen tiimoilta huomiota, joka taas tukee tarinallisen identiteettimme rakentamisessa.

” Jos ei ole valmis kuulemaan muiden mielipiteitä, ei tule koskaan vaikuttaneeksi niihin tai varsinkaan muuttaneeksi niitä.

Huumoria on monenlaista, mutta tämän tiedän: se on tärkeä osa kulttuuria ja sitä, miten välitämme viestejä toisillemme.

Esimerkiksi Frimanin käyttämä satiiri on tyylilaji. Se pyrkii kyseenalaistamaan yhteiskunnan heikkouksia tai ongelmia kärjistysten, pilkan ja huumorin keinoin.

Frimanin kritiikkileka osuu ilmiöön, ei henkilöön. Tämä on tärkeä ero, sillä tuliset reaktiot todistavat, ettei yhteiskunnallisia ongelmia tarvitse vähätellä tai liioitella.

On silti olennaista, mihin kritiikkiä kohdistetaan. Käsitelläänkö ongelmaa vai sen tuotetta?

” Joskus toista voi yrittää ymmärtää olematta täysin samaa mieltä.

Reaktiohakuisessa somekohussa huomio kohdistuu usein vain kritiikin antajiin ja vastaanottajiin itse sanoman sijaan: miten tämäkin asia voi olla edelleen näin? Tämän täytyy muuttua!

Toissijaiseksi sen sijaan jää, miksi asiat ovat näin ja miten niitä voitaisiin muuttaa.

(Tässä vaiheessa joku yleensä sanoo, ettei mitään saa enää sanoa.)

Joskus toista voi yrittää ymmärtää olematta täysin samaa mieltä.

Sen sanominen ääneen ei poista sitä, etteikö epäkohtiin tulisi tarttua, koskivat ne sitten satiiria tai sovinismia. Mutta jos ei ole valmis edes kuulemaan muiden mielipiteitä, ei tule koskaan vaikuttaneeksi niihin tai varsinkaan muuttaneeksi niitä.

Ja eikö siitä vaikuttamisessa ole oikeastaan kyse?

Erma Bombeck kirjoitti elämänsä aikana 15 kirjaa ja yli 4 000 kolumnia, viimeisen vain viisi päivää ennen kuolemaansa.

”Kun menetämme huumorin, menetämme sivilisaation”, kuuluu toinen hänen sitaateistaan.

En tiedä, pitäisikö sille itkeä vai nauraa.

Kirjoittaja on kaikesta varmaan vähän liian kiinnostunut toimittaja.