Hallitus peruutti lain liikkumisrajoituksista – professorilta rajua kritiikkiä virkamiehille ja oikeuskanslerille: ”Näitä kupruja tuntuu syntyvän liian usein”

”Ei valtioneuvoston jäseniltä alkaen pääministeristä tarvitse odottaa sitä, että he ovat oikeudellisten asioiden asiantuntijoita.”

Perustuslakiasiantuntija, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen kysyy hallituksen epäonnistuneen liikkumisrajoitushankkeen jälkeen, miten maassa toimii oikeusvalvonta.

– Näitä kupruja tuntuu syntyvän liian usein.

Ojanen sanoo, ettei tämä ollut ensimmäinen kerta koronapandemian aikana, kun perustuslakivaliokunta joutuu huomauttamaan ankaralla tavalla puutteista lakiehdotusten tai valmiuslain mukaisten säädösehdotusten perusteissa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta tyrmäsi keskiviikkona hallituksen esityksen liikkumisrajoituksista. Esityksessä löytyi paljon huomautettavaa ja lakiteknisiä kömmähdyksiä.

– Aika mutkalle meni koko paketti. Huomautuksissa kyse ei ollut enää mistään yksityiskohdista eikä mistään sellaisesta, että voitaisiin puhua perustuslaillisesta hienosäädöstä.

Vaikutti siltä, että hankkeen kanssa tuli kiire.

Ojasen mielestä nyt pitäisi olla tarkka siitä, kenen kimppuun käydään ja ketä syyttävä sormi osoittaa.

– Lähden siitä, ettei valtioneuvoston jäseniltä alkaen pääministeristä tarvitse odottaa sitä, että he ovat oikeudellisten asioiden asiantuntijoita. Eikä varsinkaan sitä, että he osaavat kirjoittaa pykäliä ja laatia säädösteknisesti oikeanlaisia lakeja.

Ministerien pitää Ojasen mielestä pystyä luottamaan siihen, että heidän ympärillään oleva virkakunta kykenee tarjoamaan sellaista oikeudellista osaamista, joka pysyy ainakin kohtuullisesti peruslain sallimalla kentällä.

– Nyt mentiin sen verran pahasti kartalta ulos, että on pakko kysyä, miten meillä toimii laillisuusvalvonta eli valtioneuvoston oikeuskanslerin harjoittama laillisuusvalvonta.

Ojanen muistuttaa, että oikeuskanslerin tehtävä on katsoa sen perään, että valtioneuvoston toiminta on lainmukaista. Erityisesti on syytä katsoa sitä, että se on perustuslain ja perus- ja ihmisoikeuksien mukaista.

Hallituksen liikkumisrajoitusesityksessä pelkkä sääntelymalli oli Ojasen mielestä nurinkurinen ja vieras länsimaiselle oikeusjärjestykselle.

Lakiesitys oli kirjoitettu liikkumisen ja oleskelun ehdottoman kiellon muotoon. Sääntelymallista seuraa väistämättä tarve säätää kieltoon poikkeuksia, mikä johtaa loputtomaan poikkeusten suohon.

– Alkaa olla mielivaltaa, mihin vedetään raja, ettei enää tehdäkään poikkeuksia. Lakiehdotus jättää epäselväksi, mikä tässä on lopulta kielletty ja mikä sallittu.

Ongelmia lisäsi se, että liikkumisen ja oleskelun kiellon loukkaaminen on kriminalisoitu.

Valtioneuvosto ilmoitti illansuussa, että hallitus vetää koko lakiesityksen eduskunnasta.