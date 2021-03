Koiraeläinten hampaita lähetettiin Yhdysvaltoihin asti eläinten geneettisen alkuperän selvittämiseksi.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi keskiviikkona naisen ehdolliseen vankeuteen niin kutsutussa Lopen koirasusijutussa. Oikeuden mukaan nainen haetutti Venäjältä susia tai niiden läheisiä jälkeläisiä tarkoituksena teettää eläimillä pentuja.

Suden ja koiraeläinten risteytymien maahantuonti kiellettiin vuonna 2016 voimaan tulleella vieraslajilainsäädännöllä. Suden maahantuontiin taasen vaaditaan erityiset luvat.

Syytteissä oli kyse tapahtumista vuosina 2016–2019. Kenneltoimintaa pyörittänyt nainen kiisti, että hänen hallussaan olleet eläimet olisivat olleet susia. Hänen mukaansa kaikki olivat joko koiria tai laillisia susitaustaisia koiria.

Käräjäkäsittely kesti useamman viikon, ja sen aikana käytiin läpi runsaasti todistelua muun muassa eläinten geneettisestä alkuperästä. Selvitystyötä tehtiin Turun ja Oulun yliopistoissa sekä Luonnonvarakeskuksessa, joka vielä lähetti eläinten hampaita tutkittavaksi Yhdysvaltoihin asti.

Oikeuden mukaan asiassa tuli näytetyksi, että naisen hallussa olleet Yoda-, Yukon-, Yeti- ja Yenna-nimiset koiraeläimet olivat susia tai suden läheisiä jälkeläisiä. Yodalla nainen teetti pentuja. Näyttöä siitä, että nainen olisi myynyt pentuja eteenpäin, ei kuitenkaan saatu.

”Raakaa ja julmaa menettelyä”

Nainen tuomittiin yhteensä vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä eläinsuojelurikoksesta, neljästä luonnon­suojelurikoksesta, kahdesta salakuljetuksesta ja laittomasta uhkauksesta. Lisäksi hänet tuomittiin kuuden vuoden eläintenpitokieltoon ja menettämään nykyiset eläimensä valtiolle.

Oikeuden mukaan nainen käytti väkivaltaa eläinten kasvatuksessa. Todistelusta ilmeni, että nainen oli lyönyt kepillä useampaa koiraeläintä.

Naisella oli kymmenien koiraeläinten lisäksi runsaasti muita eläimiä, kuten vuohia, kaneja ja kanoja. Oikeus katsoi osoitetuksi, ettei eläinten päivittäinen hoito ollut riittävää.

Oikeuden mukaan osaa koiraeläimistä pidettiin liian ahtaissa tiloissa eivätkä ne saaneet riittävästi tarvitsemaansa lajinmukaista liikuntaa. Lisäksi asiassa tuli näytetyksi yksittäisiä tilanteita, joissa kanoilla ei ollut vettä ja niiden tila oli likainen, vuohien vesi oli jäässä eikä niillä ollut kuivitettua aluetta, kaneilla ei ollut kuivaa kuiviketta ja minipossujen pitopaikka oli likainen ja märkä, oikeus listasi.

– (Naisen) menettelyn kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä, ja menettely on kokonaisuutena arvostellen törkeää, koska hän on menetellyt eläimiä kohtaa raa'alla ja julmalla tavalla ja koska hänellä on ollut suden jalostustarkoitus, käräjäoikeus katsoi tuomiossaan.

Oikeuden mukaan se, että nainen harjoitti toimintaa ammattimaisesti, lisäsi tekojen moitittavuutta.

Laittomasta uhkauksesta nainen tuomittiin, koska hän oli oikeuden mukaan uhannut puhelussa sivulliselle henkilölle tappavansa naisen, jonka epäili tehneen hänestä ilmiannon eläimiin liittyen.

Eläimiä saunassa piilotellut nainen sai sakkoja

Pääsyytetyn lisäksi ehdollisen tuomion sai nainen, joka oikeuden mukaan toi pääsyytetylle eläimiä Venäjältä, vaikka tiesi ainakin osasta niiden lajin sekä sen, että pääsyytetyn oli tarkoitus käyttää eläimiä jalostukseen. Nainen tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen kolmesta luonnonsuojelurikoksesta ja kahdesta salakuljetuksesta.

Lisäksi kolmas nainen sai sakkoja muun muassa eläinsuojelurikoksesta. Oikeuden mukaan pääsyytetty antoi koiraeläimistä kaksi naiselle, joka piti niitä vajaan kuukauden pimeässä saunarakennuksessa. Saunassa eläimet olivat oikeuden mukaan oman ulosteensa ja virtsansa seassa ja ilman vettä.

Neljännen syytetyn, pääsyytettyä Lopen tilalla auttaneen miehen syytteistä suurin osa hylättiin. Oikeuden mukaan asiassa jäi näyttämättä, että mies olisi ollut vastuussa pääsyytetyn hallinnassa olleiden eläinten hoidosta. Myöskään näyttöä siitä, että mies olisi osallistunut koiraeläinten hankkimiseen tai hallussapitoon, ei oikeuden mukaan löytynyt.

Sen sijaan mies tuomittiin metsästysrikoksesta, koska hän oli oikeuden mukaan metsästänyt ainakin kolme valkohäntäpeuraa ilman vaadittavaa pyyntilupaa.