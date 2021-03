Jos rokotteita painotetaan pahimmille tautialueille, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla terve työikäinen voi saada koronarokotteen ennen kuin riskiryhmäläinen jossain muualla.

Pahimmin koronaviruksesta kärsiville alueille suunnitellaan lisärokotteiden antamista. Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi maanantaina asian tulevan hallituksen käsittelyyn keskiviikkona.

Lisärokotteiden jakamista valmistellaan parhaillaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL). Rokotteiden jakotavan muutoksessa otettaisiin huomioon kunkin alueen väestömäärä, koronatapaukset ja sairaaloissa olevien potilaiden määrä.

Julkisuudessa lisärokotteiden antaminen on noussut esiin lähinnä Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä Varsinais-Suomen alueella. THL:n mukaan rokotteiden jakopainotuksiin valmistellaan mahdollisia muutoksia, mutta siellä varotaan visusti ottamatta kantaa siihen, mitkä alueet olisivat saamassa lisää rokotteita.

– Painotettu (rokotteiden) jako menisi väestömäärän, tapausmäärän ja sairaalahoitojen mukaan eli riippuu epidemiatilanteesta, johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä vastaa.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.­

Rokotejaon painottaminen tietyille tautialueille on nostanut pintaan pelkoja alueellisen tasa-arvon toteutumisesta. On pelätty muun muassa sitä, siirrytäänkö esimerkiksi Helsingissä työikäisen väestön rokottamiseen vaiheessa, jossa jollain alueella riskiryhmäläistenkin rokottaminen on vielä kesken.

Tämä voi olla mahdollista.

– On se periaatteessa mahdollista. Se riippuu ihan siitä, milloin painotettu jakelu alkaa, Kontio sanoo.

– Kakkosriskiryhmäläiset ovat käytännössä melkein kokonaan rokottamatta, heitä on rokottamatta ainakin puolisen miljoonaa, jos ei enemmänkin. Totta kai se tarkoittaa sitä, että jos painotukset aloitetaan ennen kuin kaikki riskiryhmäläiset on rokotettu, pääkaupunkiseudulla tai Hus-alueella voidaan rokottaa perusterveitä samalla, kun riskiryhmiä on vielä rokottamatta. Mutta se riippuu siitä, koska painotukset aloitetaan. Jos ne aloitetaan vasta riskiryhmien rokottamisen jälkeen, niin sitten ei tietenkään.

Ennen kuin alueellista painotusta voidaan alkaa tehdä, tarvitaan sosiaali- ja terveysministeriön esitys asetusmuutoksesta valtioneuvostolle, valtioneuvoston hyväksyntä ja itse asetusmuutos.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on kertonut, että jos sosiaali- ja terveysministeriö THL:n ja oman arvionsa perusteella esittäisi asiaa koskevaa asetusmuutosta, voisi alueellinen painotus rokotuksissa toteutua aikaisintaan 3–4 viikon kuluttua päätöksestä.

Kontion mukaan ei voida vielä sanoa, kuinka paljon rokotteita mahdollisesti suunnataan uuden painotetun jaon kautta pahimmille epidemia-alueille.

– Riippuu siitä, minkä viikkojen tiedosta nämä lasketaan. Laskelmat tehdään, kun päätös tulee eli jako riippuu epidemiatilanteesta eri sairaanhoitopiireissä, Kontio vastaa.

Auki on myös se, ohjataanko jo rokotevalmistaja Pfizeriltä huhtikuun alussa saapuvaksi luvatusta suuresta 160 000 rokotteen erästä rokotteita pahimpien epidemia-alueiden käyttöön.

Lisäannoksien mahdollinen jakaminen ei Kontion mukaan muuta jo aikaisemmin päätettyä rokotusjärjestystä, mutta ”sitä täydennetään lähipäivinä”.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta totesi maanantaina, että pahimmille alueille menevistä koronarokotusten lisäannoksista tulisi päättää heti, jotta rokotteet ehtisivät alueille parin viikon sisällä.

– Se voitaisiin tehdä tämän viikon isosta erästä tai tulevista eristä, Tervahauta sanoi Ilta-Sanomille.

Suomeen tulee tällä viikolla jättierä rokotteita, kaikkiaan noin 283000 kappaletta. Tulevista rokote-eristä kannattaisi Tervahaudan mielestä ottaa osa kohdennusta varten jo nyt, jotta ylimääräiset rokotteet pahimmille epidemia-alueille voitaisiin toimittaa heti, kun asetusmuutos tulee.

– Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti lausuntomme jälkeen, että se pyrkii edistämään asiaa mahdollisimman pian, ehkä jo tällä viikolla, Tervahauta sanoi.

Kontio kertoo, että ainakaan vielä tämän viikon erästä ei ole lohkaistu rokotteita alueellista painotusta varten.

– Tällä hetkellä ei ole, mutta ne kaikki eivät ole vielä tulleet Suomeen, eli niitä ei ole jaettu. On ilmoitettu, kuinka paljon niitä jaetaan (eri alueille), mutta jos toisin päätetään, AstraZenecaa on mahdollista jakaa vielä uudelleen.