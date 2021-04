Kun Marika kuuli kuolevansa, hän asetti 2 tavoitetta: katsoa Game of Thrones loppuun ja viettää vielä synttärit

Koskettavassa dokumentissa seurataan Marika Laineen viimeisiä elinkuukausia. – Elämä on tehty elettäväksi. Siihen asti, kunnes kuollaan, Marika muistuttaa. Hän menehtyi helmikuussa 2020.

Marika Laine (oik.) tietää kuolevansa pian syöpään. Hän on tilannut itselleen vihreän arkun, jota käy katsomassa Jari-veljensä kanssa.­

– Elämälle, Marika Laine kippistää skumppalasia perheensä ja ystäviensä kanssa omilla 50-vuotissyntymäpäivillään toukokuussa 2019.

Se, että Marika saa juhlia toukokuisia syntymäpäiviään, on pienoinen ihme. Hän on parantumattomasti sairas, hänen vatsansa on keuhkoihin asti täynnä kasvaimia. Edellisen vuoden elokuussa lääkäri kehotti Marikaa keskustelemaan kahden aikuisen poikansa kanssa tilanteen vakavuudesta. Silloin annettiin kaksi kuukautta elinaikaa.

– Olisihan tämä vuosi ollut ihan perseestä, jos me oltaisiin silloin vuosi sitten alettu surra sua. Mieluummin surraan sitten, kun sä kuolet. Ehkä se on sullekin vähän kivempaa silleen, Anshelm-poika sanoo äidilleen.

Nyt lähes vuosi myöhemmin, Marika saa juhlia pyöreitään. Syntymäpäivillä otetaan selfieitä, ja Marika jaksaa naurattaa ystäviään.

– Elämä on tehty elettäväksi. Siihen asti kunnes kuollaan.

Kun Marika kuuli lääkäriltä pysäyttävät uutiset, hän asetti tavoitteita. Ensimmäinen tavoite oli nähdä Game of Thrones ennen kuolemaa. Sitten hän toivoi elävänsä syntymäpäiviinsä saakka.

Pysäyttävässä Marikan kuolema -dokumentissa (2020) Marika kertoo avoimesti ajatuksiaan sairaudesta ja kuolemasta.

– Minä en itse voi tehdä yhtään. Mun kehossani tapahtuu koko ajan jotain sellaista, mitä en pysty millään tavalla kontrolloimaan.

Marika kuoli helmikuussa 2020.­

Vaikka Marika jaksaa pysyä iloisena, hänellä on ollut myös ajanjaksoja, jolloin on ollut lamaantunut oman surunsa kanssa. Aina ei tunnu siltä, että jaksaisi nousta sängystä ylös. Rutiinit auttavat selviämään.

– Olisi mennyt aika paljon elämää hukkaan, jos olisi vaan jäänyt siihen.

– Eihän tämä helppoa ole. Tämä on ihan hemmetin raskasta elää tietäen, että elinaika on aika lyhyt. Sitä vaan elää, Marika sanoo.

Marika on ollut jo kuukausia saattohoitokodissa. Hän kokee, ettei ole saanut kotoa tarvittavaa tukea, lohtua ja huolenpitoa ja että on joutunut käymään sairautta pääsääntöisesti yksin läpi. Se satuttaa. Puhuessaan asiasta Marika purskahtaa ensimmäistä kertaa dokumentissa itkuun.

Marika on suunnitellut valmiiksi omat hautajaisensa, joista tulee ”omannäköiset”. Hänellä on arkkumekko valittuna, ja hän on tilannut itselleen vihreän arkun.

– Se on elämän väri. Kuolema on osa elämää.

Lopulta voimat alkavat heiketä ja vaivat lisääntyä.

– Vaikka olisi ihmisiä ympärillä, niin kyllä tämä lopulta on yksinäinen tie.

– Oman kokemuksen, tuskan ja elämän kanssa on kuitenkin lopulta ihan yksin. Jos se on pelottavaa, tämä on raskas polku.

Peter Walleniuksen ohjaama dokumentti sai tämän vuoden Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilla (DocPoint) Katsojien suosikki -palkinnon yleisöäänestyksessä.

Dokumenttiprojekti: Marikan kuolema torstaina 1.4. TV1 klo 19.00