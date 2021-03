Yli 470 ilmoitusta on arvioitu vakaviksi.

Eniten vakavia ilmoituksia on tehty Pfizerin rokotteesta.­

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo viikkoraportissaan, että se on tiistaihin mennessä saanut lähes 1 250 haittavaikutusilmoitusta koronavirusrokotteista. Ilmoitetuista haittavaikutuksista 472 on arvioitu vakaviksi.

Eniten vakavia ilmoituksia on tehty Pfizerin rokotteesta, josta niitä on tehty 320. Astra Zenecan rokotteesta vakavia ilmoituksia on 144 ja Modernan rokotteesta kahdeksan.

Fimean mukaan haittailmoitukset ovat painottuneet työikäisiin ja useimmiten oireet ovat olleet tunnettuja, kuten kuume, päänsärky, lihaskipu ja väsymys.