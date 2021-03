THL: Suomessa on todettu jopa 18 uutta koronakuolemaa

Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on viimeisen vuorokauden aikana kirjattu 18 kappaletta, kertoo THL. Mukana on takautuvasti kirjattuja kuolemia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Sairaalahoidossa on 245 ihmistä, joista tehohoidossa 50. Tehohoidossa olevien määrä on pysynyt eiliseen nähden samana. Yhteensä sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt yhdeksällä.