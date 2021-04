Susan Ruusunen katosi julkisuudesta – paljastaa nyt, miten elämä on sen jälkeen muuttunut

– Tuntuu, että elän nyt juuri elämäni parasta aikaa, Susan Ruusunen sanoo.

– Ne ajat on laitettu halki, poikki ja pinoon. Ei kai kukaan 15 vuoden takaisia asioita muistele, Susan Ruusunen naurahtaa kerratessaan kohujen täyteisiä vuosia.­

Susan Ruusunen tuli koko Suomen kansalle tutuksi vuonna 2006, kun hän oli pääministeri Matti Vanhasen naisystävä.

Seuraavana vuonna hän teki kohua aiheuttaneen Pääministerin morsian -kirjan, josta Vanhanen teki tutkintapyynnön, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteet.

Susan Ruusunen on ollut yrittäjä jo yhdeksän vuotta. Hänen päätyönsä on Etelä-Hämeen Osuuspankin henkilöstöravintolan vetäminen, mutta sen lisäksi hänellä on pitopalvelu ja tyttärensä kanssa hän tekee vegaanileivonnaisia.

Koronavuosi on tuonut yritystoimintaan kovia hankaluuksia.

– Pitopalvelukeikat lähtivät alta koronan takia. Keväällä olin töiden takia hetken paniikissa, mutta kaikkeen löytyy aina ratkaisu. Kun pitopalvelukeikkoja ei ollut, aloin myydä Facebookin kautta yksittäisiä lounasruokia, Ruusunen kertoo.

Työpäivät ovat pitkiä. Ruusunen lähtee aamuisin viideltä Riihimäelle pyörittämään henkilöstöravintolaa. Sen jälkeen hän kuskaa lounastilauksia Espoossa ja Kauniaisissa. Työpäivä päättyy viiden-kuuden aikaan.

– Voisin harkita taksikuskin uraa seuraavaksi, Ruusunen naurahtaa, sillä hänelle tulee päivittäin melkoinen määrä ajokilometrejä.

Työstään Susan nauttii, mutta tottakai hänen työmääräänsä vaikuttaa sama asia kuin useimmilla muillakin: elämiseen tarvitaan rahaa.

– Kun on yksineläjä, kukaan ei ole maksamassa laskupinoa, hän toteaa.

Koronavuosi on ollut Susan Ruususelle raskas: hänen äitinsä kuoli, pitkä parisuhde päättyi ja pitopalvelukeikat loppuivat. Tulevaisuuteen Ruusunen katsoo kuitenkin luottavaisesti.­

Tyttärensä kanssa Ruususella on yritys, joka tekee vegaanileivoksia Sellon Citymarkettiin ja Postitalon K-Supermarkettiin.

– Mutta tällä hetkellä se on harrastus, Ruusunen huomauttaa.

Ruususen kolme lasta ovat jo aikuisia. He ovat iältään 23–31-vuotiaita.

– Adoptoin itseäni vanhemmat lapset, Ruusunen vitsailee.

” Äiti oli myös paras ystäväni. Alan vasta nyt tajuta hänen kuolemansa lopullisuuden.

Työ on ollut viime aikoina myös henkisesti pelastus. Ruususen elämässä on tapahtunut isoja muutoksia koronavuoden aikana. Elämä on ollut välillä hyvinkin surullista ja raskasta.

– Yksitoista vuotta kestänyt suhteeni päättyi. Toukokuussa 71-vuotias äitini kuoli yllättäen. Äiti oli myös paras ystäväni. Alan vasta nyt tajuta hänen kuolemansa lopullisuuden, Ruusunen sanoo.

Huolestuttavaa Ruususen mielestä tässä ajassa on se, ettei kaikilla ole tukiverkkoja. Hän itse sai yksinhuoltajana aina apua äidiltään.

– Sen takia kouluttauduin Helsinki Mission tukihenkilöksi.

Susan Ruusunen on nyt 50-vuotias, mikä on hänen mielestään hyvä ikä.

– Tuntuu, että elän nyt juuri elämäni parasta aikaa, hän sanoo.

Hän tietää muuttuneensa itsevarmemmaksi niistä ajoista, jolloin hänestä tuli koko kansan tuttu lyhyen romanssin takia.

– Tiedän, mitä haluan, enkä ole muiden vietävissä. Ennen minulla oli halu miellyttää kaikkia.