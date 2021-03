Poliisi etsi mahdollisia ampuma-aseita.

Poliisilla oli Pohjois-Karjalassa sijaitsevassa Liperin kunnassa iso poliisioperaatio tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Poliisi sai kello 4.42 ilmoituksen, jonka mukaan kunnan alueella olisi tapahtunut pahoinpitely. Ilmoituksen mukaan tekijöillä olisi ollut mahdollisesti myös ase tai aseita.

Mahdollisten aseiden takia tapahtumapaikalle meni useita poliisipartioita Joensuusta ja Kuopiosta.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että paikalta löytyi ”useita henkilöitä”, jotka tarvitsivat hoitoa vammojensa takia. Poliisin mukaan kenellekään ei ollut kuitenkaan aiheutunut ampumavammoja eikä tapahtumapaikalta löytynyt ampuma-aseita. Poliisi otti useita henkilöitä kiinni puhutusta varten.

Poliisin mukaan tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Poliisi tiedottaa asiasta lisää, kun osalliset on saatu kuultua ja kokonaiskäsitys tapahtuneesta on saatu muodostettua.