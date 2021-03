HS: THL:n asiantuntijat kannattavat rokotusten pikaista alueellista kohdentamista – ”Asia on jonkin verran politisoitunut”

HS:n haltuun saamasta kokousmuistiosta selviää, että THL:n asiantuntijaryhmä suosittelee koronarokotejakelun painottamista pahimmille epidemia-alueille nopeasti.

Koronarokotteiden nopea alueellinen kohdentaminen olisi paras keino suojella ihmisten terveyttä ja sitä vaikuttavampi, mitä nopeammin se saadaan vauhtiin.

Näin todetaan Helsingin Sanomien saamassa THL:n sisäisessä kokousmuistiossa.

Muistiossa todetaan, että riski sairastua koronavirukseen eri alueilla vaihtelee suuresti. Pääkaupunkiseutu on koko ajan ollut pahinta epidemia-aluetta.

Rokotteiden alueellista kohdentamista on tehty jo Norjassa, jossa pääkaupunki Oslo on saanut muuta maata enemmän rokoteannoksia.

Asia on kuitenkin vaikea ja herkkä. Yli puolet Suomen 21 sairaanhoitopiiristä on jyrkästi suunnitelmaa vastaan tai ainakin suhtautuu siihen hyvin varauksellisesti. Rokotetoimitukset lähes kaikkiin sairaanhoitopiireihin putoaisivat 40–50 prosenttia lähinnä Husin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hyväksi.

Aihe on myös poliittisesti arka. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi pääministerin kyselytunnilla sunnuntaina, että hallitus on valmis painottamaan rokotuksia sen jälkeen, kun riskiryhmät on rokotettu. Hallituksen pitäisi muuttaa linjaustaan, jos kohdentaminen aloitettaisiin heti.

– Asia on jonkin verran politisoitunut, muistiossa todetaan HS:n mukaan.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar suositteli 18. maaliskuuta rokotteiden jakeluun muutosta siten, että jaossa painotettaisiin selvästi enemmän alueellista epidemiatilannetta ja sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrää.

THL antoi oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle rokotteiden kohdentamisen hyvistä ja huonoista puolista 25. maaliskuuta. STM on tehnyt esityksensä rokotusjärjestyksen muuttamisesta valtioneuvostolle, ja hallitus käsittelee rokotejakelun painottamista keskiviikkona.