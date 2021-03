Virkaan tai asemaan liittyvistä edustustehtävistä aiheutuu varsin usein kuluja, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

”Minä en ole se, joka asettaa sitä kohtuuden rajaa, mutta voisi lähteä siitä, että mitkä liittyvät kauneudenhoitoon ja hiustenlaittoon niin yleensä tapana on, että ne maksetaan itse”, sanoi eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen tiistaina. (kursivointi toimittajan).

Kyse oli tietysti valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tekemisistä.

Tytti Yli-Viikari oli käyttänyt kolmen vuoden aikana erilaisiin kauneudenhoitopalveluihin 4 729 euroa viraston rahaa. Hän on kertonut, että kampaaja- ja meikkauspalvelut liittyivät erilaisiin kuvauksiin tai julkisiin esiintymisiin.

Puhemies Vehviläinen on väärässä.

Virkaan tai asemaan liittyvistä edustustehtävistä aiheutuu varsin usein kuluja. Joku vuokraa frakin. Toinen ajaa taksilla tilaisuuteen. Kolmas meikkauttaa itsensä. Mistään näistä ei ole varsinaista hyötyä itse tilaisuuden jälkeen. Frakki pitää palauttaa ja raskaat kuvausmeikit pestä pois. Taksikyytikin on kertaluontoinen.

Lasku näistä menoista menee varsin usein työnantajalle, ja se on ihan oikein. Tilaisuudessa edustetaan työnantajaa, ei itseä.

” Voisiko yhtiön tai viraston vuosikertomuskuvauksissa olla kuin tavallisena tiistaina?

Puhemies voisi ehkä kysäistä puoluejohtajilta, maksavatko he omasta pussistaan kampaajan ja meikkaajan tv:n vaalitenttejä varten. Arvelen, että lasku menee puolueelle, ja se on ihan oikein. Puoluettahan he siellä studiossa yrittävät kaupitella. (Tv-studioilla on toki talon puolesta aina meikkaajat paikalla, mutta isoihin otteluihin monet poliitikot tarvitsevat luottokampaajansa/meikkaajansa apua.)

Voisiko edustustilaisuutta varten olla tälläytymättä ja mennä ihan normikuntoisena? Voisiko yhtiön tai viraston vuosikertomuskuvauksissa olla kuin tavallisena tiistaina?

Voisi, mutta aika nopeasti siitä tulisi sanomista etenkin naisille. Miehet saavat paljon helpommin anteeksi arkisen ulkonäön juhlatilaisuuksissakin.

Ennen nykyistä pestiäni olin Talouselämä-lehden päätoimittaja. Meillä oli aika ajoin vaikeuksia saada haastattelemiamme naisia kansikuvaan. Moni oli epävarma ulkonäöstään. Päätimme tarjota kaikille kansikuvattaville meikkaus- ja kampauspalvelut. Vaikka miten muuta toivoisi, naisten ulkonäköpaineet ovat yrityselämässäkin niin kovat, että tarjouksemme otettiin hyvin vastaan. En muista, että miehet olisivat käyttäneet tarjoustamme hyväkseen.

Minulla ei ole aavistustakaan, liittyivätkö Yli-Viikarin ehostuskulut työtehtäviin. Sitäkään en osaa arvioida, ovatko kulut olleet kohtuullisia.

Sen tiedän, että viraston pääjohtajalta edellytetään edustavuutta edustustehtävissä. Naisen kohdalla rima on korkealla ja murskaava tuomio tulee varsin helpostikin.

Eduskunnan puhemiehen kannattaisi ehkä hieman katsella ympärilleen ennen kuin ryhtyy arvioimaan, kuka yleensä mitäkin maksaa.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

