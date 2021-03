Mies oli lukevinaan sanomalehteä ja grillaili veneessä samalla, kun päivysti tunteja kerrallaan aivan mökin rannassa.

Pariskunnan mökkirannassa jopa tunteja kerrallaan päivystänyt ja rantaan myös sauna-aikoina veneestä tuijotellut kalastuksenvalvoja on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vainoamisesta 660 euron sakkoihin ja 5 744 euron korvauksiin parille.

Mies oli makoillut ja grillaillut veneessä, ollut lukevinaan sanomalehteä sekä pitänyt mökin edustalla silmänlumeeksi kalastusmerkkejä.

– Jos minä tulen aamulla kymmeneltä ja olen kolmeen, neljään, niin koko ajan hän on siinä, pariskunnan mökillä usein vieraillut nainen kertoi oikeudessa.

Kalastuksenvalvojana toiminut 66-vuotias iisalmelainen mies oli aikaisemmin omistanut Sonkajärvellä, Ylä-Savossa, sijaitsevan mökin, jonka hänen vanhempansa olivat hankkineet 1960-luvulla.

Mökki oli menossa jo vasaran alle miehen velkojen vuoksi. Kalastuksenvalvojan sisko oli "pelastanut" mökin lunastamalla sen ulosottoviranomaisilta.

Siskon ja hänen puolisonsa mukaan mies oli suuttunut tästä ja uhannut kostaa mökkikuvion pariskunnalle. Mies aloitti jo vuosia sitten päivystämisen ja tarkkailun parin mökkirannassa.

– Ankkuroi itsensä siihen uimarannan edustalle ja jää tuntikausiksi siihen rantaan, kun meillä on rantaviivaa noin 500 metriä, sisko kertoi kuulustelussa.

Hän mainitsi, kuinka miehen asettamat verkkomerkit ovat olleet vuosia heidän rannassaan. Verkkoja niissä ei ole. Sisko piti veljensä toimintaa psyykkisenä väkivaltana. Verhotkin oli pidettävä mökillä kiinni ja liikkuminen rannassa oli rajoitettua.

– Tuntuu, että me muovaillaan elämää niin, ettei meidän tarvitsisi nähdä häntä. Se on jatkunut niin monta vuotta, että siitä on vaikea päästää irti, sisko tilitti.

Myös pariskunnan mökkivieraat ja muut tuttavat ovat kärsineet rannassa päivystävästä kalastuksenvalvojasta.

– Lähinnä kyse on siitä, kun saunotaan, niin etenkin kun on naispuolisia saunojia, niin hänen läsnäolonsa tuntuu kiusalliselta. Hänen toimintansa on mielestäni kiusantekoa tai häirintää, mökkivieraisiin lukeutuva mies kuvaili kuulustelussa.

66-vuotias mies kiisti jo kuulustelussa vainoamisen. Hän kertoi vain viettäneensä aikaa aurinkoa ottaen ja saunoen noin 200 metrin päässä rannasta eli huomattavasti kauempana kuin pariskunta ja todistajat arvioivat.

– Toimin kalastusesimiehenä siellä, joten onhan minulla oikeus olla ja katsellakin siellä, mies ilmoitti.

Aluesyyttäjä Annikaisa Kevätmetsä vaati miehelle Pohjois-Savon käräjäoikeudessa rangaistusta vainoamisesta, joka oli tapahtunut kahden vuoden aikana elokuusta 2018 elokuuhun 2020. Syytteen mukaan mies oli sulan veden aikana tullut jopa useita kertoja viikossa veneellä korkeintaan muutaman kymmenen metrin päähän pariskunnan mökin uimarannasta, soutanut edestakaisin mökkirannan läheisyydessä ja ankkuroinut jopa useiksi tunneiksi näköetäisyydelle rannasta ja tarkkaillut pariskuntaa.

Mies kiisti syytteen.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että kalastuksenvalvoja oli soudellut tai ankkuroinut veneen mökkirannan edustalle. Mies on makoillut veneessä, ollut lukevinaan sanomalehteä ja tuijotellut mökille päin. Grillaustakin mies on harrastanut veneessä.

Mies on tullut makoilemaan myös talviaikaan jäälle mökin edustalle. Kalastuksenvalvontaan liittyvällä tehtävällä ei ole oikeuden mielestä mitään "järkevää yhteyttä" miehen menettelyn "laatuun ja toistuvuuteen".

– (Miehen) muodollisesti hyväksyttävä menettely järvellä eli soutaminen ja siellä oleskelu ovat asiassa kuultujen henkilöiden kertomusten perusteella saaneet siinä määrin epätyypillisiä piirteitä, että (miehen) toiminnan tosiasiallisena tarkoituksena ei ole voinut olla muu mikään muu kuin tehdä kiusaa (pariskunnalle), käräjäoikeus perustelee.

Käräjäoikeus on tuominnut 66-vuotiaan miehen kaksi vuotta jatkuneesta vainoamisesta 60:een 11 euron päiväsakkoon eli maksamaan 660 euron sakot. Oikeus on velvoittanut miehen korvaamaan pariskunnalle henkisestä kärsimyksestä yhteensä 1 600 euroa, asianosaiskuluista 97 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 4 047 euroa.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.