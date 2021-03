Tämä on Suomen koronatilanne nyt – uusien tartuntojen määrä laskussa

THL: Suomessa neljä uutta koronakuolemaa, 50 potilasta on tehohoidossa.

Suomessa todettiin tiistaina neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä Suomessa on koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut 826 ihmistä pandemian alusta lähtien.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi oli tiistaina 304 ihmistä, mikä on yhdeksän vähemmän kuin maanantaina. Tehohoitopotilaiden määrä laski maanantaista neljällä, ja nyt tehohoidossa on 50 koronapotilasta. Erikoissairaanhoidon osastoilla oli hoidettavana koko maassa tiistaina 184 ihmistä ja perusterveydenhuollon osastoilla 70.

Tiistaina 420 uutta tartuntaa

Uusien tartuntojen määrä on laskussa. THL:n mukaan Suomessa kirjattiin tiistaina 420 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon ajalta uusia tartuntoja on todettu 8 868, eli 505 tartuntaa vähemmän kuin edeltäneillä kahdella viikolla.

Taudin ilmaantuvuusluku on laskenut 160 tartuntaan sataatuhatta asukasta kohden edellisviikkojen reilusta 169:stä. Alueellisesti suurin ilmaantuvuusluku 313,6 on todettu Uudellamaalla. Uudenmaan ohella ilmaantuvuusluku on yli 200 Varsinais-Suomessa, jossa tiistain luku oli 253,2.

Pienintä ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla, missä se oli tiistaina 10,4.

Kaikkiaan tartuntoja on koko pandemian aikana todettu nyt 76 845. Helsingissä tartuntoja on todettu kaikkiaan 22 975, Espoossa 7 439 ja Vantaalla 8 714. Koronatestejä Suomessa on tehty vuorokaudessa yli 36 500. Kaikkiaan testejä on tehty runsaat 3,9 miljoonaa.

Rokotettuja lähes 19 000 enemmän kuin maanantaina

THL kertoi tiistaina myös, että noin 860 000 ihmistä on nyt saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Määrä oli kasvanut maanantaista lähes 19 000 rokotetulla.

Toisen rokoteannoksen oli saanut 88 250 ihmistä.

Rokotekattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 15,5 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.