Pääsiäisen sääksi on kaksi ennustetta, jotka eroavat toisistaan kuin yö ja päivä – iskeekö takatalvi vai auringon­paiste?

Pääsiäisen sää voi olla auringonpaistetta ja lämmintä – tai koleaa ja sadetta.

Tänään tiistaina on pääsiäisviikon lämpimin päivä. Lämpötila voi korkeimmillaan kivuta 12–13 asteeseen Turku–Tampere–Lahti-akselin eteläpuolisessa sisämaassa.

Myös pääsiäinen alkaa aurinkoisena ja poutaisena koko maassa. Aivan tiistain kaltaisiin lämpötiloihin ei ylletä, mutta kiirastorstaina etelärannikolla ja etelässä sisämaassa lämpötila voi nousta 10 asteeseen. Keski- ja Pohjois-Suomessa lämpöasteita on 2–6.

Kymmentä astetta voi pitää vuodenaikaan nähden varsin korkeana lämpötilana.

– Samalla lännen ja luoteisen puoleinen tuuli alkaa heikentyä. Vaikka tiistaina lämpötila nousee korkeammalle, torstaina tuuli ei viilennä samalla tavalla. Keli voi torstaina tuntua jopa lämpimämmältä, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kuvaa.

Luoteisessa ilmavirtauksessa on tyypillisesti lämpimintä etelärannikolla Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, sillä siellä tuuli tulee pisimmän matkan mantereen yli.

Pitkäperjantai on aavistuksen epävakaisempi. Välillä aurinko paistaa, välillä on pilvisempää. Paikallisia kuurosateita esiintyy pitkin maata, etelässä vetenä, pohjoisempana lumena. Lämpötila on Etelä- ja Keski-Suomessa hivenen alempi kuin torstaina.

Pääsiäisviikonloppu on sitten puolestaan täynnä epävarmuutta.

Pohjois-Atlantilla ja Norjanmerellä on tällä hetkellä voimakas matalapaine, ja on aivan siinä ja siinä, tuleeko matalapaine Suomeen asti vai jääkö se pyörimään Skandinavian ylle.

Ennuste antaa kaksi eri vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan kuin yö ja päivä – tai paiste ja pyry. On mahdollisuus keväiseen auringonpaisteeseen ja lämpöön tai varsin takatalvimaiseen keliin.

– Jos matalapaine jää Suomen länsipuolelle, sää jatkuu viikonloppuna poutaisena ja lämpöisenä. Keli on mukavan aurinkoinen ja lämpötila voi nousta taas hätyyttelemään kymmentä astetta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo paremmasta vaihtoehdosta.

Entä se huonompi vaihtoehto?

– Jos matalapaine tulee Suomen päälle, sää on koleaa ja sateista. Taivaalta tulee vettä ja lunta, ja lämpötila on nollan hujakoilla, Valta kertoo.

Entä Lappi? Monet viettävät pääsiäisen pohjoisessa, minkälaisia hiihtokelejä on luvassa?

Pääosin ihan kelpo sivakointikelejä. Öisin on pakkasta, mikä tekee lentokelin varsinkin aamupäivän ajaksi ennen kuin plusasteet taas kostuttavat ladut.

Muutoin sään yleiskuva on hyvin samankaltainen kuin muuallakin Suomessa.

– Torstaina aurinko näyttäytyy, ja mukana saattaa olla jokunen lumikuuro. Perjantai on runsaamman pilvisyyden päivä räntä- ja lumikuuroineen. Lauantaina pilvisyys lisääntyy edelleen, vaikka matalapaine ei Suomeen tulisikaan. Lämpötila on päivisin joka päivä kahden ja viiden plusasteen välillä, Latvala sanoo.

– On sitten matalapaineesta kiinni, onko sunnuntai aurinkoisempi ja lämpimämpi päivä vai pyryttääkö lunta, Latvala lisää.

Kaiken kaikkiaan pääsiäisenä on tyypillinen kevättalven keli. Mukavista päivälämpötiloista huolimatta aamuisin voi olla pakkasasteita eteläisintä Suomea myöten. Myös nopeat muutokset säätilassa ovat mahdollisia.

– Torstai ja perjantai ovat pääpiirteittäin mukavan aurinkoisia ja poutaisia kevätpäiviä. Viikonlopuksi tilanne muuttuu hyvin epävarmaksi, Valta summaa.