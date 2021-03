Uuden Suomen kysely: Kokoomus jyräämässä Helsingin kuntavaalien ykköseksi niukalla erolla vihreisiin

Kärkipuolueiden kannatus mahtuu virhemarginaalin sisälle.

Juhana Vartiainen on kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä.­

Kokoomus on 24,4 prosentin kannatuksella tulevien kuntavaalien suurin puolue Helsingissä, käy ilmi Uuden SuomenTaloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Toiseksi suurimman kannatuksen kyselyssä sai vihreät, jota on äänestämässä 23,1 prosenttia vastaajista. Kärkipuolueiden välinen ero on virhemarginaalin sisällä. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 2,3 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Kolmossijalla kyselyssä on Sdp 15,9 prosentin kannatuksella. Vasemmistoliiton kannatus on 13,8 prosenttia ja perussuomalaisten 10,7 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli hieman yli tuhatta Helsingissä äänioikeutettua maaliskuun puolivälin molemmin puolin.

Juhana Vartiainen pormestarin paikalle?

Kyselyn mukaisella vaalituloksella kokoomus säilyttäisi Helsingin pormestarin paikan, ja pormestari Jan Vapaavuoren seuraajaksi voisi nousta kokoomuksen pormestariehdokkaana oleva kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Kokoomuksen pormestariehdokaskuviot herättivät suurta huomiota helmi-maaliskuun vaihteessa, kun ehdokkaaksi valittu Kirsi Piha ilmoitti vetäytyvänsä ehdokkuudesta. Piha viittasi luopumispäätöksessään puolueen sisäisiin jakolinjoihin.

Taloustutkimuksen tekemien haastattelujen aikaan kokoomuksen pormestariehdokas oli jo vaihtunut Pihasta Vartiaiseen.

Vihreiden pormestariehdokkaana on nykyisin Helsingin apulaispormestarina työskentelevä Anni Sinnemäki.