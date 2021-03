Kommentti: Uudet Osamat iskevät – suurvallat vain kyttäävät toisiaan

Kaukaa tapahtuva väkivalta on helppo unohtaa. Mutta kun tehdään niin, se iskee taas äkkiä Eurooppaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Mestattuja ruumiita, palavia taloja ja pakenevia ihmisiä. Maailmassa on paikkoja, joissa koronavirus on yhä huolista pienimpiä.

Sellaisiin kuuluu pieni Palman kaupunki Mosambikin pohjoisosassa. Viime viikon lopulla kaupunkiin hyökkäsi jihadistijoukko, joka vannoo uskollisuutta kansainväliselle Isis-liikkeelle. Tiedot ovat epämääräisiä, sillä alue on syrjäinen. Vähintään kymmenien uskotaan kuolleen.

Alueella on sodittu pitkään. Nyt hyökkäys sai huomiota, koska lähellä on kaasukenttiä, joissa työskentelee myös länsimaalaisia. Heitä on kateissa olevien joukossa.

Tämä ei ole ainoa vastaava kapina Afrikassa. Monissa taistelijat vannovat islamismin nimeen, kaikissa tällä ei ole mitään tekemistä verenvuodatuksen kanssa. Pohjoisessa Mosambikissa syyt ovat monimutkaiset. Tämä on vain jatkoa maan vanhoille sisällissodille, joita käytiin toisten aatteiden nimissä.

Ilmeisesti kaasuvarojen tuottojen valuminen muualle raivostuttaa osaa paikallisesta väestöstä, joka kokee itsensä muutenkin sivuun jätetyksi. Nykyään rikkaan maailman voi saada näkyviin kännykän ruudulle köyhässä Afrikassakin. Se lisää raivoa.

Koska Isis on mainittu levottomuuksien yhteydessä, maailman mielenkiinto on hiukan herännyt. Myös kaasuvarat vaikuttavat. Mosambikin armeijalle on lupailtu koulutusapua Yhdysvalloista ja entisestä siirtomaaisännästä Portugalista.

Mosambik on jo aiemmin käyttänyt alueella venäläisiä ja eteläafrikkalaisia palkkasotilaita. Menestys ei ole ollut toivottu.

Uudet osamat

30 vuotta sitten maailma jaksoi seurata Afganistanin tapahtumia niin kauan kuin tappion kärsinyt puna-armeija vetäytyi maasta. Sitten Afganistanin kaaos ja talibanien terrori painuivat yhden palstan uutisiksi.

Terroristijohtaja Osama bin Laden sai rauhassa tehdä maasta Al-Qaida -järjestönsä tukikohdan. Vuonna 2001 hän hyökkäsi Yhdysvaltoihin. Seurasivat sodat, joista suurvalta on yhä 20 vuotta myöhemmin pääsemättömissä. Osama menetti henkensä, mutta muutti historian kulkua.

Yhdysvaltain johtaman liittouman sodista suurin oli Saddam Husseinin kaataminen Irakissa. Isoimpien taistelujen laannuttua maailman mielenkiinto romahti. Al-Qaidasta irtaantunut Isis-järjestö pääsi netin pikku-uutisiin.

Vuonna 2014 se valtasi puolet Irakista ja valmiiksi sisällissotaa käyneestä Syyriasta. Seurasi pakolaisaalto, joka mullisti Euroopan poliittiset asetelmat.

Syyriasta ja Irakista johdetut terroristit todella saivat maailman huomion iskiessään Euroopan sydämessä.

Maailman pikku-uutisia kannattaa seurata.

Sokeat suurvallat

Afrikan syrjäseutujen sotiin puuttuminen on vaikeaa. Vuonna 2013 Ranskan joukot estivät islamistikapinallisten yrityksen vallata koko Mali.

Konflikti kuitenkin jatkuu ja on levinnyt naapurimaihin. Länsimaiset ilmavoimat ovat tehokkaita, kun tuhotaan autokolonnia. Yksittäisillä kivääri- tai machete-miehille ne eivät voi juuri mitään. Maassa heidän jahtaamisensa on vaarallista. Siihen ei haluta uhrata kalliilla rahalla koulutettuja sotilaita.

Lähi-idässä Isis oli yhteinen ongelma länsimaille ja Venäjälle. Omien intressiensä turvaamisen ohessa kaikki taistelivat sitä vastaan. Hävittäjät väistelivät toisiaan Lähi-idän taivaalla. Näin järjestö ajettiin maan alle odottamaan hetkeään. Se, että suurvallat jatkoivat alueella valtapelejään, toimii sen eduksi.

Sotatoimien lisäksi monissa maissa tarvittaisiin apua, koulutusta ja työpaikkoja. Sellaisen tarjoaminen on vuosikymmenien tehtävä.

Suurvalloilla on kuitenkin muuta ajateltavaa. Yhdysvallat kyttää Kiinaa, Kiina Intiaa, Venäjä kaikkia ja EU yrittää olla niin, että kukaan ei huomaisi.

Erilaiset sissiarmeijat nähdään jälleen pelinappuloina isolla shakkilaudalla. Niiden omilta tavoitteilta suljetaan silmät. Ihan lähihistoriassa nähtiin mihin tämä johtaa.

Suurvallat kulkevat sokeina uusiin sotiin.