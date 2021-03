Etelä-Afrikan variantti huolestuttaa asiantuntijoita, koska se näyttäisi pystyvän väistämään rokotteiden ja sairastetun taudin tarjoamaa immuniteettia.

Eteläafrikkalainen virusmuunnos on kasvattanut osuuttaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Husin diagnostiikkakeskuksen johtaja Lasse Lehtonen kertoi Twitterissä, että viime viikolla satunnaisotannalla sekvensoiduista 278:sta positiivisesta koronanäytteestä Etelä-Afrikan variantteja oli yli kymmenen prosenttia.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti arvioi Helsingin Sanomille, että todellisuudessa variantin aiheuttamia tartuntoja olisi moninkertaisesti enemmän kuin varmistettuja tapauksia.

Etelä-Afrikan variantti huolestuttaa asiantuntijoita, koska se näyttäisi pystyvän väistämään rokotteiden ja sairastetun taudin tarjoamaa immuniteettia.

– Etelä-Afrikan variantissa on tapahtunut muutos piikkiproteiinissa. Se voi tehdä viruksen vastuskykyisemmäksi vasta-aineille, joita on kehittynyt rokotusten tai sairastetun taudin seurauksena, Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri selittää.

Etelä-Afrikan variantti ei ole levinnyt Suomessa yhtä laajalle kuin brittivariantti. Voiko eteläafrikkalainen virusmuunnos kuitenkin tulla jossain vaiheessa valtavirukseksi, ja miten nopeasti se voisi tapahtua?

– Teoriassa Etelä-Afrikan variantti ei kilpaile laajemmalle Suomessa levinneen brittivariantin kanssa, koska ne kykenevät leviämään yhtä tehokkaasti. Silti sen osuuden voi arvioida nousevan, koska se leviää tehokkaammin kuin alkuperäinen virusmuoto, Meri sanoo.

– Etelä-Afrikan variantilla voi olla etulyöntiasema siinä vaiheessa, kun suuri osa kansasta on rokotettu tai sairastanut taudin. Silloin brittivariantti ja alkuperäinen kanta on saatu eliminoitua. Etelä-Afrikan muunnos ei kuitenkaan ole niin herkkä immuunituholle, joten tämä on tulevaisuuden uhka. Jos eteläafrikkalainen muunnos kilpailee alkuperäistä kantaa vastaan, niin silloin se leviää nopeammin.

Meri korostaa, että Etelä-Afrikan virusmuunnoksen leviäminen on estettävä tehokkailla toimenpiteillä, jotka katkaisevat tartuntaketjut. Tällaisia ovat esimerkiksi rajakontrolli, -testaaminen ja tartuntaketjujen katkaisu.

Entä onko Etelä-Afrikan virusvariantti vaarallisempi kuin alkuperäinen viruskanta ja brittimuunnos, eli aiheuttaako se sairaalahoidon tarpeen kasvua?

– Etelä-Afrikan variantti vertautuu vaarallisuudeltaan brittivarianttiin, Meri kertoo.

Tutkimusten mukaan brittivariantti näyttäisi olevan vaarallisempi kuin alkuperäinen viruskanta. Tällä oletuksella siis Etelä-Afrikan virusvarianttikin on vaarallisempi kuin alkuperäinen viruskanta.

Professori Seppo Meri.­

Etelä-Afrikan variantti on jo mutatoitunut uudelleen. Meri kertoo, että Angolassa on löydetty uusi virusmuunnos, joka havaittiin tansanialaisilla matkustajilla.

– Kyseessä on toistaiseksi kaikista eniten mutatoitunut virusvariantti. Siinä näyttäisi olevan sama mutaatio kuin Etelä-Afrikan variantissa, eli se on todennäköisesti vastustuskykyisempi immuniteetille. Siinä kuitenkaan ei ole brittivariantin mutaatiota, joka tekee viruksesta tartuttavamman.

Sitä ei vielä osata sanoa, aiheuttaako uusi ”tansanialainen muunnos” vakavampaa tautia kuin muut virusvariantit. Meri arvelee, että Tansanian koronatilanteeseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota

Kuinka rokotteet suojaavat variantilta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että rokotevalmistajista Novavax, Janssen ja AstraZeneca ovat eniten tutkineet koronarokotteensa tehoa kliinisissä immunogeenisuus- ja tehotutkimuksissa eteläafrikkalaista virusmuunnosta vastaan.

– Tutkimusten perusteella rokotteiden teho lieviä ja keskivaikeita infektioita vastaan ei ollut kovin hyvä, puhutaan noin kymmenestä prosentista esimerkiksi AstraZenecan tutkimuksessa nuorilla ja keski-ikäisillä. Tässä tutkimuksessa ei nähty vakavia tautitapauksia, mikä hankaloittaa suojatehon arviointia niiden osalta.

– Vakavampaa tautimuotoa vastaan pystyttiin osoittamaan Etelä-Afrikassa tehdyissä tutkimuksissa suojatehoa esimerkiksi Janssenin rokotteella 82 prosenttia. Oletetaan siis, että rokotteet pystyvät estämään vakavia tautitapauksia ja kuolemia myös Etelä-Afrikan variantin kohdalla.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.­

Nohynekin mukaan Pfizerin ja Modernan rokotteetkin todennäköisesti suojaavat vakavilta tautimuodoilta, vaikka sairastumisen olisi aiheuttanut Etelä-Afrikan variantti.

– Tätä ei kuitenkaan tiedetä varmaksi, koska asiaa ei ole vielä tehotutkimuksissa selvitetty.

Helpottavaa on, että etenkin rna-rokotteita (Moderna ja Pfizer) on Nohynekin mukaan suhteellisen helppoa muokata toimimaan myös Etelä-Afrikan varianttia vastaan.

– Moderna on jo kertonut aloittaneensa työn. Arvioisin, että tähän menee tarvittavine tutkimuksineen noin 3–6 kuukautta.

Miten Etelä-Afrikan virusvariantti näkyy testeissä, jos on jo aiemmin sairastanut koronan?

– Tässä pitää erottaa viruksen toteamiseen käytettävä nenänielunäytteen PCR-testi ja aiemman infektion toteamiseen käytettävä verinäytteestä tehtävä vasta-ainetesti, Seppo Meri kertoo.

– Jos on aiemmin sairastanut koronan, ei virusta enää ole nenänielussa, eli PCR-testi jää negatiiviseksi. Poikkeuksena on mahdollinen uusintatartunta, joka on harvinaista. Sen sijaan vasta-aineita on syntynyt ja vasta-ainetesti on positiivinen ja pysyy positiivisena pitkään (vähintään 9 kuukautta).

Tuoreet infektiot tunnistetaan PCR-testillä, joka tunnistaa viruksen RNA-genomia nenä-nielunäytteestä.

– Etelä-Afrikan virusvariantin tunnistamiseen on olemassa oma PCR-testi. Eli nielunäytteen geenimonistustutkimuksessa voidaan käyttää sille spesifistä koetinta, joka tunnistaa tässä viruksessa olevan S-proteiinin geenin mutaation.