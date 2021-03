Suomi on rokotustahdissa kärkipäässä tai peräpään vartija, riippuu miten lasketaan.

Suomi sijoittuu kansainvälisesti korkealle vertailussa, kuinka moni aikuisväestöstä on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen. Toisen rokoteannoksen kohdalla tilanne on toinen.­

Suomen koronarokotusten edistymisestä voi saada kaksi hyvin erilaista kuvaa riippuen mitä tilastonumeroa tuijottaa. Suomi voi olla maailman kahdeksanneksi nopein väestönsä rokottaja – tai Euroopan häntäpäätä.

Riippuu siitä, mihin lukuun vertaa.

Suomessa rokotusten edistymistä verrataan yleisimmin siihen, kuinka moni aikuisväestöstä on saanut rokotteen ensimmäisen annoksen.

Siinä vertailussa Suomi sijoittuu kansainvälisesti korkealle ja Euroopassa toiseksi heti Unkarin jälkeen.

Rokotusten edistymisestä on riemuittu sosiaalisessa mediassa.

Tuoreimpien, mutta jatkuvasti muuttuvien kirjausten perusteella Suomi on rokottanut aikuisväestöstä noin 17 prosenttia.

Rokotustilastoja ylläpitävän Our World in Data -sivuston mukaan Suomi sijoittuu ensimmäisen rokoteannoksen antajana kymmenen kärkeen sijalle kahdeksan Unkarin ja Viron väliin.

Jos taas Covid-19-sairautta vastaan rokotetuiksi lasketaan kaksi rokoteannosta saaneet, sen tilaston valossa Suomen rokotustahti ei ole enää olekaan kova.

Kaksi rokoteannosta on Suomessa saanut 1,6 prosenttia väestöstä. Luku on suurin piirtein saman verran kuin Kroatiassa ja Bulgariassa ja selvästi alle EU:n keskiarvon. Euroopassa on vain kaksi maata, jossa toisen rokotteen saaneiden osuus on vähäisempi kuin Suomessa.

Suomen valitseman rokotestrategian mukaan ensimmäinen, jo hyvin suojaa antava rokoteannos pyritään mahdollisimman monelle täysi-ikäiselle toisen rokotteen annosväliä pidentämällä.

THL:n alainen Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä KRAR päätyi helmikuun alussa suosittamaan rokotusvälin pidentämistä esimerkiksi Pfizerin rokotteen kohdalla 12 viikkoon. Myös toisen kahtena annoksena jaettavan Modernan rokotteen annosväliä on pidennetty 12 viikkoon Suomessa myyntilupien vastaisesti.

Toisen rokoteannoksen viivästyttämisellä ensimmäisen rokotteen saaneiden osuus saatu kohoamaan korkealle tilanteessa, jossa rokotteiden saatavuus on osoittautunut rokottamisen pullonkaulaksi.

– Suomi on edistynyt nopeasti sen takia, että meillä päätettiin hyvin varhaisessa vaiheessa 12 viikon annosvälistä. Se näkyy tietysti matalana toisen annoksen kattavuutena, johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä vastaa sähköpostilla.

EU-maista vain Unkarissa ensimmäisen rokoteannoksen osuus on korkeampi kuin Suomessa. Toisaalta Suomessa toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on selvästi alhaisempi kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Täyden rokotesuojan antavan toisen rokoteannoksen jakamisessa Suomen takana on EU-maista vain Latvia.

Suomen valitseman rokottamisstrategian vaikutukset näkyvät, kun verrataan kolmea väestömäärältään ja -rakenteeltaan melko samalaista maata. Suomi, Norja ja Itävalta ovat saneet kutakuinkin yhtä paljon rokotteita.

Norjassa toisen rokoteannoksen on saanut viisi ja Itävallassa 4,6 prosenttia väestöstä. Suomessa rokotteiden antamista on painotettu ensimmäisiin annoksiin ja se näkyy rokotusprofiilissa. Suomessa täyden rokotussuojan saaneiden osuus on 1,6 prosenttia aikuisväestöstä eli tuntuvasti vähemmän kuin kutakuinkin saman verran rokotteita saaneissa Norjassa ja Itävallassa.

THL:n näkemyksen mukaan annosvälin pidentämisellä rokotuskattavuutta on saatu lisää.

– Mahdollisimman moni, jolla on kohonnut riski saada vakava koronavirustauti, saa nopeammin ensimmäisen rokoteannoksen tarjoamaa, jo kohtalaisen hyvää suojaa, toteaa ylilääkäri Hanna Nohynek THL:n nettisivuilla.