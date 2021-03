Kyselytutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä kannattaa rajoituksia.

Suurin osa suomalaisista kannattaa liikkumisrajoituksia pahimmille koronavirusalueille, käy ilmi Ylen kyselystä.

Kyselytutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä kannattaa rajoituksia, noin neljäsosa vastustaa rajoituksia ja kuusi prosenttia ei osaa valita kantaansa.

Hallitus on suunnitellut liikkumisrajoitusten käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Näillä alueilla rajoitusten kannatus on muuta maata vähäisempää mutta kuitenkin vankkaa. Esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa asuvista rajoitusten kannalla on 64 prosenttia vastaajista.

Miehet aikovat rikkoa rajoituksia enemmän kuin naiset

Niistä, joita liikkumisrajoitukset mahdollisesti koskisivat, noin seitsemän kymmenestä aikoo kyselyn perusteella noudattaa rajoituksia täysin. Kokonaan rajoitusten noudattamisesta aikoo kieltäytyä vain yksi prosentti naisista mutta seitsemän prosenttia miehistä.

Penseimmin liikkumisrajoituksiin suhtautuvat perussuomalaisten, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannattajat. Enemmistö vastaajista on kuitenkin rajoitusten asettamisen puolella näitäkin puolueita kannattavilla.

Kysely teetettiin Taloustutkimuksella, ja siihen haastateltiin yli 1 600:aa henkilöä perjantain ja maanantain välillä. Virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.