Lapin maakunnan ravintolat Kittilän kunnan alueella sijaitsevia ravintoloita lukuun ottamatta saavat avata ovensa jälleen maanantaina kolmen viikon tauon jälkeen.

Lupa Lapin ravintoloiden avaamiseen runnottiin läpi viikonlopun aikana.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi (kesk) sanoi, että taustalla on talousvaliokunnan mietintö, jossa on todettu, että harvaan asuttuja ja pitkien etäisyyksien maakuntia voidaan tarkastella eri kriteerein.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi vasta perjantaina Lapin kunnilta arviota kunkin tartuntatautitilanteesta, virusmuunnosuhkasta, jäljitystilanteesta ja siitä, voitaisiinko ravintolat avata.

Lapin sairaanhoitopiiri ja kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit pitivät lauantaina laajan kokouksen, jossa arvioitiin kuntakohtaisesti jokaisen kunnan tilanne. Suurimmassa osassa Lapin kuntia koronaviruksen ilmaantuvuus on pyöreä nolla tai hyvin matala, ja Lapin sairaanhoitopiirissä oli THL:n 25. maaliskuuta kertoman tilanteen mukaan vain yksi koronapotilas sairaalassa.

Jokainen kunta lähetti tartuntatautitilannearvionsa myös työ- ja elinkeinoministeriöön lauantai-iltana, ja niiden pohjalta valtioneuvosto antoi sunnuntaina asetuksen, ettei Lapin ravintoloiden pitäminen suljettuna ole enää välttämätöntä.

Kittilä oli kunnista ainoa, jossa tautitilanne on sen verran aktiivinen, että ravintolat pysyvät kiinni.

Esimerkiksi Ivalossa sijaitseva ravintola Kultahippu voi avata maanantaina taas ovensa.­

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas näkee, että Lapin epidemiologinen tilanne mahdollistaa ravintoloiden avaamisen paitsi Kittilässä.

– Lapin tilanne on viime viikkojen aikana parantunut merkittävästi. Hiihtolomaviikot menivät hyvin, myös silloin Lapissa oli paljon ihmisiä. Paikalliset, matkailijat ja yritykset ovat toimineet vastuullisesti, ottaneet tilanteen tosissaan ja vältelleet sellaisia tilanteita, joissa voisi altistua, Broas kiittelee.

Broasin mukaan merkittäviä joukkoaltistumisia tai tartuntaketjuja ei ole tullut ilmi.

– Tässä on kiitoksen paikka paikallisille, matkailijoille ja yrityksille! Jos samanlaisesta vastuullisuudesta pidetään kiinni pääsiäisenä, kaikki menee yhtä hyvin kuin hiihtolomien aikaan, Broas luottaa.

Vastuullisuuteen kuuluu Broasin mukaan se, että ravintolassa pidetään kasvomaskia aina paitsi ruokaillessa, pysytään vain omassa porukassa selvin turvavälein muihin, ravintolaan ei mennä sairaana ja iltariennot jätetään väliin.

Infektioylilääkäri Markku Broas korostaa, että ravintoloiden avaaminen hyödyttää ennen kaikkea paikallisia, ei pelkästään Lapin lomakohteisiin matkaavia turisteja.­

Broas haluaa korostaa, ettei kyse ole pelkästään hiihtokeskusten pääsiäisturismista.

– Lapissa on paljon kuntia, jotka eivät ole turismikuntia. Tämä koskee yhtä lailla paikallisia lappilaisia ja heidän arkeaan. Kun tautitilanne on hallinnassa, yhteiskuntaa voidaan pitää auki, eikä tauti silti pääse leviämään.

– Tässä on toimittu tieto- ja epidemiapohjaisesti. Jos tilanne sattuisi muuttumaan vaikeammaksi, silloin työkalupakista pitää ottaa tiukemmat keinot käyttöön, Broas kuvaa.

Lohi kiitteli vuolaasti valtioneuvoston päätöstä.

– Mahtavaa, että pystyttiin tekemään tällainen päätös! Se ottaa hienosti huomioon alueen tartuntatautiviranomaisten näkemykset ja on välillisesti kiitos toimialalle vastuullisuudesta. Majoitus- ja ravitsemusala on ollut syvässä ahdingossa, mutta siltikin tämän päätöksen henkinen merkitys on vielä paljon suurempi kuin taloudellinen merkitys.

– Koronakurimuksessa on oltu nyt vuosi. Toivon, että kyettäisiin jatkossakin tarkastelemaan alueellisia ja toimialakohtaisia erityispiirteitä, Lohi esitti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi (kesk) toivoo, että jatkossakin voitaisiin ottaa huomioon alueelliset ja toimialakohtaiset erityispiirteet.­

IS:n tietojen mukaan päätös Lapin ravintoloiden avaamisesta ei kuitenkaan mennyt hallituksessa läpi kitkatta. Lohi ei halunnut ottaa kantaa poliittiseen vääntöön.

– Iso kiitos hallitukselle ja erityisesti pääministerille, että toimittiin eduskunnan tahdon mukaisesti. Tiedän varsin hyvin, että ministerit Annika Saarikko ja Mika Lintilä olivat voimakkaasti tämän tukena.

– Itse pahoittelen, että Kittilän ravintolat jäivät vielä kiinni. Kyseessä on kuitenkin virkavastuussa olevien lääkärien päätös, joten sitä ei voi poliittisesti lähteä käsittelemään, Lohi sanoi.