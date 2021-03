Susi hiipi perheen kotipihaan keskellä kirkasta aamupäivää: ”Se näytti hampaitaan ja tuli kohti”

– Jälkeenpäin olen miettinyt, että mitä jos susi olisi lähestynyt lastani, toteaa kolmen ala- ja yläkouluikäisen tyttären isä.

Kurikkalainen perheenisä Sami Alanen, 40, teki korjaustöitä kotipihassaan lauantaina aamupäivällä, kun pihaan ilmestyi yllättäen nelijalkainen vieras.

– Olin siinä traktorin kauhan vieressä ja katselin eläintä. Ensin luulin sitä koiraksi, mutta muutamassa sekunnissa selvisi, että susihan se on. Ja se olikin iso roikale, kuvailee Alanen, joka säikähti eläintä.

Mies ja susi katselivat toisiaan noin 15 metrin välimatkan päästä.

– Se tuli hampaat irvessä minua kohti pari-kolme metriä, ei hyökkäämällä vaan hiljaa valumalla. Jonkinlaista murinaakin se piti.

Alasen itsesuojeluvaisto heräsi ja hän karjaisi sudelle sekä paukautti vasaralla kauhaan niin, että eläin pelästyi, käänsi suuntaa ja poistui pihasta.

– Lähdin katsomaan perään, ja näin kun se hyppäsi ojan yli ja juoksi noin sadan metrin päähän pellolle. Sain lopulta kännykän kouraan ja sain kuvattua sitä videolle. Se lähti jolkottelemaan Miedon kylän suuntaan.

Alaset asuvat Kurikan Polvenkylässä, jossa susihavaintoja tehdään tämän tästä.

– Meitä on kaksi taloutta tässä saman tien varressa keskellä peltolakeaa. Tämä susi oli kävellyt naapuritalonkin ohi noin 20 metrin päästä. Heillä on alle vuoden ikäinen lapsi, jota ei uskalleta laittaa vaunuihin nukkumaan.

– Syystalvella tuossa lähellä nähtiin kymmenen suden lauma, jota poliisit kävivät hätistelemässä, kun sudet kiertelivät yhden maatilan navettaa. Luultavasti tämä susi on sitä samaa laumaa.

Alanen itse ei ole koskaan aiemmin nähnyt sutta omin silmin. Sen sijaan hänen vaimonsa ja lapsensa ovat nähneet kylällä liikkuvia susia.

– En ole metsästäjä, joten kyllä minä ihan riittävän lujaa sitä säikähdin. Pumppu hakkasi hetken aikaa. Jälkeenpäin olen miettinyt, että mitä jos susi olisi lähestynyt lastani, toteaa kolmen ala- ja yläkouluikäisen tyttären isä.

Alueella asuu monia muitakin lapsiperheitä. Osalle lapsista kaupunki järjestää niin sanotun susikyydin kouluun, mutta kyyditykset päättyvät maaliskuun lopussa.

– On ajateltu, että sudet liikkuisivat vain pimeän aikaan, mutta nyt nähtiin, että kyllä ne ovat liikkeellä ihan keskellä päivääkin. Susia on liikkunut täällä jo monien vuosien ajan, ja mitään ei asialle tehdä. Pitääkö odottaa niin kauan, että susi käy ihmisen kimppuun, Alanen kysyy.

Hän ilmoitti susivierailusta hätäkeskukseen. IS:n tiedon mukaan susi on määrätty karkotettavaksi.

Paikallisen metsästysseuran petoyhdyshenkilö Pasi Huhtanen kertoo, että Polvenkylän-Norinkylän-Hangaskylän alueella on jo useiden vuosien ajan liikkunut 12 suden lauma.

– Täällä on kova susipelko, ja asian ympärillä soutaminen on jatkunut jo pitkään. Sudet tulevat vuosi vuodelta rohkeammiksi, ihmisarkuus on pois, Huhtanen tietää.

Siitä ei hänen mukaan ole pienintäkään epäilystä, etteikö Alasen kotipihassa nähty eläin olisi susi.

– Asia on varmistettu jälkihavaintojen ja videokuvien perusteella. Kyllä se on varmasti susi, hän sanoo.