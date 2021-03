Markku Mäkijärven mukaan rajoitusten höllentämisen kanssa ei sovi hätäillä, vaikka kuluneen viikon tartuntaluku laski yli tuhannella verrattuna viime viikkoon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ilahtui tämän viikon käänteestä koronaluvuissa.

Viimeksi kuluneen viikon aikana todettiin THL:n tilaston mukaan 3 473 tartuntaa, kun edellisellä viikolla niitä oli 4 691 ja sitä aiemmalla tähänastisella huippuviikolla 4 930.

Pudotusta viime viikkoon on 1 218 kappaletta ja huippuviikkoon 1 457 kappaletta.

– Lupaavalta näyttää! Vaikka vielä ei voi varmasti sanoa, onko kyse vain yksittäisestä viikosta vai pysyvämmästä laskusta, Mäkijärvi sanoi.

Mäkijärvi sanoo ääneen sen, minkä varmasti jokainen sulkutilan vaikutuksesta haluaisi nyt kuulla: keinot näyttävät toimivan.

– Aika pitkälti panen laskun sulkutilan ansioksi: ravintolat ovat olleet kiinni, yläkoulut etäopetuksessa, ja tilanne on varmaan saanut muutoinkin ihmiset skarppaamaan. Tartunnanjäljityksen viiveet ovat viime aikoina myös lyhentyneet. Erittäin positiivinen uutinen ja luo uskoa, että rajoituksilla ja tartunnanjäljityksellä on vaikutusta, Mäkijärvi lisäsi.

Kuluneen viikon keskustelua hallitsivat hallituksen kaavailemat liikkumisrajoitukset pahimmille epidemia-alueille.

Miten paljon tartuntalukujen pitää vielä laskea, ettei kaavailtuja liikkumisrajoituksia tarvitsisi ottaa käyttöön?

– Se on todella vaikea kysymys. Käsittelen asiaa terveydenhuollon näkökulmasta. Potilasmäärät sairaaloissa eivät ole vielä lähteneet laskuun, Mäkijärvi sanoo.

Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan iso kysymys on nyt se, onko tartuntojen lukumäärä pysyvästi laskusuunnassa.­

Sairaalahoidon tarve heijastelee tartuntamääriä tyypillisesti noin kahden viikon viipeellä.

– Mielestäni pitää nähdä potilasmäärien selvä lasku, ennen kuin ajatus liikkumisrajoituksista voidaan kokonaan hylätä.

Mäkijärvi nostaa laskevissa luvuissa esiin myös rokotusten osuuden. Suomessa on rokotettu jo yli 800 000 ihmistä, ja täällä aletaan hiljalleen nähdä sama ilmiö kuin esimerkiksi Britanniassa, jossa tartuntojen ja kuolemien määrä on pudonnut jo yhteen kymmenesosaan huippuluvuista.

Mäkijärven mukaan iso kysymys on nyt se, onko laskeva suunta pysyvä. Hän muistuttaa, että enemmistö tartunnoista on jo virusmuunnosta, joka on noin 70 prosenttia tarttuvampi eli vastustajana ihan erilainen.

– Jos muistellaan viime kevättä, tartuntojen laskussa kesti 10 viikkoa, vaikka päällä olivat poikkeuslaki ja tiukat rajoitukset.

Viime kevät muistetaan mm. poikkeuslaista ja siitä, että kaikki koulut olivat kiinni. Silti tartuntojen laskussa kesti 10 viikkoa.­

– Kyllä tämä kuitenkin varovaista optimismia antaa, josko suunta olisi kiihtymisvaiheen kautta takaisin perustasolle. On silti päätöksenteon kannalta ongelmallista, kun tartuntamäärät laskevat mutta hitaasti. On paljon helpompi tehdä päätöksiä, kun on vahva trendi, Mäkijärvi miettii.

Erityinen vaaran paikka on se hetki, kun rajoituksia aikanaan aletaan höllentää: pysyvätkö tartunnat aisoissa vai lähteekö niiden määrä uuteen nousuun?

– Ollaan tyytyväisiä kuluneen viikon suuntaan mutta pidetään yhä jäitä hatussa. Ei hätiköidä rajoitusten höllentämisten kanssa vaan varmistetaan, että terveydenhuollon kantokyky ei vaarannu, Mäkijärvi painotti.