Tartunnan lähde on vielä epäselvä.

Viikonlopun aikana Savonlinnassa on todettu 21 koronavirustartuntaa. Kuvituskuva.­

Savonlinnassa on todettu ärhäkästi leviävä koronaviruksen tartuntaketju työyhteisössä. Kaikkiaan tartuntaketjussa on ilmennyt 16 koronatartuntaa. Osa tartunnoista on perheenjäsenillä todettuja jatkotartuntoja. Asiasta kertoo Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri.

Tartunnoista 13 todettiin lauantaina. Sunnuntaina testeissä varmistunut vielä kolme tartuntaa lisää. Kaikkiaan viikonlopun aikana Savonlinnassa on todettu 21 koronavirustartuntaa.

– Viruksen leviäminen työyhteisössä on tapahtunut ärhäkästi ja muuntovirusepäilyn vuoksi lähetämme tartuntaketjun näytteitä THL:ään sekventoitavaksi. Tuloksia joudutaan odottamaan todennäköisesti 1–2 viikkoa, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Tähän mennessä noin sata ihmistä on asetettu karanteeniin tartuntaketjun vuoksi. Tartunnan jäljitys jatkuu edelleen. Tartunnan lähde on vielä epäselvä.

Sosteri tiedottaa asiasta seuraavan kerran maanantaina.