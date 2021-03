Forecan meteorologi Juha Föhr kertoo, että yhtenä päivänä päästään nauttimaan tavallista lämpimämmästä kevättalven säästä.

Pääsiäisviikko tulee olemaan tyypillistä kevättalven säätä, Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr kertoo.

– Tiistaina on lämpimintä. Yli kymmentä astetta voi pitää vuodenaikaan nähden korkeana lämpötilana. Muuten tämä on tyypillinen kevättalvi. Sää on useina päivinä tuulinen, Föhr sanoo.

– Takatalvi ei ole uhkaamassa. Lappiin saadaan lunta pääsiäisenä, mutta se on tavallista Pohjois-Suomessa tähän vuodenaikaan.

Maanantaina lähes koko maassa sataa, etelä- ja keskiosissa vettä, ja pohjoisempana sade tulee vetenä ja lumena. Lämpötilat ovat koko maassa vähän nollan yläpuolella. Lämpimintä on Etelä- ja Lounais-Suomessa, jossa lämpötilat nousevat viiden asteen kieppeille.

Tiistaina koko maassa on muita päiviä lämpimämpää, ja Etelä- ja Lounais-Suomessa voidaan päästä +10 asteen tuntumaan.

– Voidaan päästä kymmeneen asteeseen tai ylikin. Se on aurinkoisuudesta kiinni. Heti kun on aurinkoisempaa, lämpötila pomppaa ainakin viidellä asteella ylöspäin maanantaista, jolloin on pilvistä, Föhr sanoo.

Muuten koko maassa on selkeää ja aurinkoista, mutta pohjoisessa voi tulla tiistainakin paikallisia lumi- ja vesisateita. Koko maassa on varsin voimakasta länsituulta.

Keskiviikkona matalapaine kulkee maan etelä- ja keskiosien yli itään, ja siihen liittyy vesisateita. Lappiin tulee lumikuuroja. Lämpötilat ovat etelässä muutaman asteen plussan puolella ja pohjoisessa nollan tuntumassa tai vähän pakkasen puolella.

Torstaina koko maassa on tuulista. Pilvisyys on vaihtelevaa, joten aurinkokin pääsee pilkahtelemaan. Idässä ja pohjoisessa tulee paikallisia vesi- ja lumikuuroja.

– Etelässä lämpötilat ovat 5-8 astetta plussan puolella, Föhr sanoo.

Kiirastorstain jälkeen eteläänkin on luvassa yöpakkasia. Pitkäperjantain aamuna etelää myöten voi olla pakkasasteita.

Perjantaina tulee paikallisia sadekuuroja. Etelässä on päivällä noin viisi astetta lämmintä, ja Lapissa noin pari astetta.

Lauantaina sää pilvistyy. Illan aikana Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin on luvassa räntää ja lumisadetta.

Sunnuntain ja maanantain aikana Lapissa voi tulla runsaitakin lumisateita.

– Aika voimakkaaseen lumisateeseen kannattaa Lapisssa varautua, Föhr sanoo.

Etelässä on sunnuntaina varsin tuulista ja pilvistä, ja nopeasti ohimenevät sadekuurot ovat mahdollisia.