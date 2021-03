”Minä jätän kellon siirtämättä” – IS:n lukijat kertovat saaneensa tarpeekseen jatkuvasta vaihtelusta kesä- ja talviajan välillä

Kyselyyn vastanneet ovat keskenään eri mieltä siitä, pitäisikö Suomessa siirtyä pysyvään kesäaikaan vai pysyvään talviaikaan.

Suomessa ja Euroopassa siirryttiin jälleen kesäaikaan, kun kelloja siirrettiin varhain sunnuntaina tunnilla eteenpäin. Ilta-Sanomien lukijat ovat tyrmäävän yksimielisiä siitä, että tapa saisi jäädä historiaan.

IS kysyi lauantaina lukijoiltaan, pitäisikö Suomessa ottaa käyttöön pysyvä kesäaika vai pysyvä talviaika vai pitäisikö nykyistä kellojen siirtelyä jatkaa. Yli 900 vastauksen perusteella kesäajalla ja talviajalla on kummallakin vankkumattomat kannattajansa.

Kesäajan ystävät nostivat esiin valoisampien iltojen mukanaan tuomat edut.

– Lisääntynyt luonnonvalo vähentäisi mm. masennusta, kun kesäaika mahdollistaisi sen vapaa-ajalle eikä aamutunneille kuten nykysysteemissä. Iso osa joko nukkuu aamulla tai on menossa töihin/kouluun. Niinpä valoisista aamuista ei ole juurikaan iloa kenellekään.

– Ilman muuta kesäaikaan tai siitä vielä tunnin eteenpäin, että pääsee syksyllä, talvella ja keväällä vielä töiden jälkeen valoisana aikana ulkoilemaan.

– Pieni valon lisäys iltaan on omassa elämässäni käyttökelpoisempi vaihtoehto.

Talviajan eli normaaliajan kannattajat puolestaan kokevat, että valosta olisi enemmän iloa aamuisin.

– Valoisat aamut ja hämärät illat. Mikäs sen paremmin aamulla herättäisi kuin enempi valo, ja illalla unettaisi sopivasti hämärän tultua oikeaan aikaan. Vähenisi uniongelmat ja väestön jatkuva lihominen. Terveys edellä eikä mitkään iltariekunnat.

– Suomessa näillä ilta-aikaan olevilla valoisilla tunneilla ei ole isoa vaikutusta, kun kuukauden kuluttua on jo illat myöhään valoisia. Eri asia jokin Keski- tai Etelä-Eurooppa. Suomessa ihan huuhaata.

– On se niin hittoa, että just kun on päässyt nauttimaan näistä valoisista aamuista, niin joudutaan taas kuukausi kestämään ankeita, liian aikaisia aamuja.

– Kesäaika, eli siis se, joka alkaa ensi yönä, on täysin epäluonnollinen kyhäys. Normaaliajan aikana aurinko on suoraan etelässä kello 12.00.

Jotkut kaipaavat aurinkoa aamuihinsa, toiset taas kokevat valoisten aamujen valuvan hukkaan.­

Osa vastaajista taas nosti esiin vaikeudet uuteen aikaan sopeutumisessa.

– Erittäin kivaa hei! Ollaan taas maanantaiaamuna entistä väsyneempänä ja kiukkuisena, kun pitää lähteä töihin. Ja nämä, jotka sanovat tunti sinne tänne, ovat varmasti niitä, jotka makaavat päivät pitkät sohvalla nauttien valtion tuista!

– Tässä siirtelyssä ei ole mitään järkeä. Minä ja moni muu kärsimme siitä, kun sisäinen biologinen kello ei suostu siirtymään normaaliajasta tähän manipulointiin!

– Aivan järjettömästi lisätyötä aikatauluihin monessa työssä koko Suomessa.

Lukuisten kellojen siirtämisen lopettamista puoltavien viestien seassa oli myös joitain vastauksia, joissa asiaa ei koettu ongelmaksi. Eräs vastaaja puolestaan kertoi ratkaisseensa ongelman jo omalla tavallaan.

– Minä jätän kellon siirtämättä. Elän talviajassa myös kesällä ja täysin riippumatta siitä, mitä EU tai eduskunta asiasta on säätänyt tai säätää.

Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien. Kesä- ja talviaikaan siirtyminen on yhtenäinen käytäntö Euroopan unionissa.

Euroopan komissio ehdotti vuonna 2018, että kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellonajan siirrosta luovuttaisiin kaikkialla Euroopan unionissa yhtenäisesti. Asiasta käytävät neuvottelut ovat kuitenkin pitkittyneet.