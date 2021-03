Silminnäkijä todisti miehen huippuvaarallista päähänpistoa Helsingin keskustassa

Töölönlahden yli juoksemaan lähtenyt mies putosi jäihin.

Tämäkin päähänpisto olisi saanut jäädä tekemättä. Sillä olisi voinut olla erittäin surullinen seuraus.

Töölönlahden rannalla keväisessä auringonpaisteessa lenkkeilemässä ollut silminnäkijä todisti omituista tapahtumasarjaa, kun Mannerheimintien puoleiselta rannalta mies lähti ykskaks juoksemaan jäälle kohti vastarantaa ja Töölönlahden siltaa, vaikka jäällä oli jo sulia kohtia.

– Sanoin kaverilleni, että ihan kohta mies tippuu väkisinkin veteen, silminnäkijä kertoi Ilta-Sanomille.

Ja niinhän siinä kävi.

Mies pääsi melkein vastarannalle saakka, mutta sitten jää petti jalkojen alta.

– Siellä mies räpiköi ja huitoi vedessä. Meni arviolta pari minuuttia, ja mieleen tuli jo, noinkohan tässä käy huonosti, mutta mies pääsi lopulta jäistä itse ylös. Paikalle tuli hetken päästä ambulanssikin, mutta mies oli jo ilmeisesti mennyt matkoihinsa, silminnäkijä sanoi.

Silminnäkijän mukaan mies oli yksin, ja kaikki tapahtui täysin yllättäen.

– En tiedä, oliko hän humalassa tai oliko kyseessä jokin kisa tai veto.

Päivystävä palomestari Samuli Saarioinen Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta sanoo, että jäälle ei pitäisi mennä enää ollenkaan.

– Jäätilanne Helsingissä on huono, kuten se on ollut koko talven. Vaikka oli kova pakkasjakso, niin ennen pakkasia tuli paljon lunta. Lumi on toiminut eristeenä, eli jääpeite ei ole kasvanut paksuksi, Saarioinen painottaa.

Lisäksi viime päivien aurinkoiset kelit ovat syöneet tehokkaasti jääpeitettä. Auringossa on ollut toistakymmentä lämpöastetta.

– Aurinko nousee koko ajan korkeammalle, joten sen vaikutus jäähän tehostuu päivä päivältä, Saarioinen sanoo.

Auringon lämmön vaikutuksesta teräsjää muuttuu höttöiseksi kohvajääksi, jonka kantavuus on vain puolet teräsjään kantavuudesta.

– Siellä missä jäätä vielä on, niin ihmisen ei kannata jäälle mennä. Emme toivo, että ihmiset menevät jäälle enää ollenkaan. Toivomme, että ihmiset nauttivat kauniista säästä ja merestä ihan rannalta käsin, Saarioinen huomautti.