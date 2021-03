Kotihoito jätti vanhuksen ilman lääkkeitä ja ruokaa – tytär: ”En ole ikinä tiennyt, että tilanne on näin huono”

”Kyse ei ole siitä, että henkilökuntatilanteen takia peruttaisiin käyntejä.”

Helsingin kaupungin kotihoidon asiakas, 88-vuotias nainen oli jäädä ilman ruokaa ja lääkkeitä tämän viikon tiistaina. Nainen on osin näkövammainen ja ulkoisesta avusta riippuvainen.

Ilta-Sanomille asiasta kertoo hänen tyttärensä. Asian arkaluontoisuuden vuoksi tytär puhuu nimettömänä.

Tytär kertoo, että kertoja, jolloin kotihoitaja on tullut myöhässä, on ollut useita, mutta tiistaina 23. maaliskuuta Helsingin kaupungin kotihoidosta kukaan ei käynyt naisen äidin luona.

Tytär on kiitollinen siitä, että asuu siskonsa kanssa lähellä äitiään ja heillä on tapana käydä vuoroiltoina katsomassa äitiään.

Lisäksi he ovat sopineet tuttavarouvan kanssa, että tämä käy vierailemassa naisen luona. Sovitun mukaisesti rouva meni jälleen 23. maaliskuuta naisen luokse yhdeltä iltapäivällä.

Äiti ei ollut saanut aamupalaa, lääkkeitä eikä hänen hygieniastaan ollut huolehdittu. Meille ei ilmoitettu asiasta ollenkaan.

– Jos tämä rouva ei olisi käynyt äidin luona, äiti olisi saanut aamulääkkeet ja ruoan kello viisi.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut tytär kertoo, että äiti laitetaan nukkumaan iltaisin viimeistään kahdeksalta. Kotihoidon kanssa on sovittu, että naisen luona käytäisiin aikaisin, kahdeksan ja kymmenen välillä aamulla.

Tytär kertoo, että on lukenut aiemmin ongelmista kotihoidossa, mutta silti yllättyneensä, kun ongelmia osui omalle kohdalle.

– En ole ikinä tiennyt, että tilanne on näin huono.

”Kumpaankaan ei ole oltu yhteydessä”

Tytär asuu äitinsä lähellä, mutta ei töidensä vuoksi pysty jatkuvasti pitämään huolta äidistään ja käymään tämän luona. Kotihoidon kanssa on sovittu, että mikäli kotihoitaja ei pääse sovittuna aikana käymään, kotihoito ottaa yhteyttä tyttäreen tai hänen siskoonsa, jolloin heistä jompi kumpi käyvät äitinsä luona.

Ongelma tyttären mielestä on, että heihin ei ole oltu yhteydestä, vaikka sitä on pyydetty.

– Olen sanonut, että minä voin käydä äidin luona, jos minulle soitetaan. Jos minä en pääse, siskoni voi mennä. Kumpaankaan ei ole oltu yhteydessä.

Ilman hoitokäyntiä jääneen naisen kotihoidosta vastaa Helsingin kaupunki. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut tytär kertoo, että he ovat siskonsa kanssa olleet yhteydessä kaupungin kotihoitoon ja kysyneet, miksi hoitokäynnit ovat myöhästyneet.

Tytär kertoo Ilta-Sanomille, että Helsingin kaupungin kotihoidosta on vedottu kiireeseen.

”Aikatauluja voidaan joutua vähän järjestelemään”

Helsingin kaupungin pohjoisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö Suvi Kan kertoi torstaina 25. maaliskuuta, että ei ollut kuullut kyseisestä tapauksesta. Hän myös korostaa, että ei voi kommentoida yksittäisen asiakkaan ja hänen hoitoonsa liittyviä asioita julkisuudessa.

Hän myöntää, että myös kotihoidossa on resurssipulaa, mutta korostaa, että resurssipula ei ole syy jättää kotikäyntejä väliin.

– Kyse ei ole siitä, että henkilökuntatilanteen takia peruttaisiin käyntejä. Aikatauluja voidaan joutua vähän järjestelemään.

Hän kertoo, että tällä hetkellä myös kotihoidossa olevien asiakkaiden koronarokotukset työllistävät kotihoidon henkilökuntaa.

Perjantaina Kan lähetti tekstiviestillä tiedon, että ei pysty puhumaan puhelimessa, mutta kaupungin kotihoito on ollut yhteydessä asiakkaan omaisiin ja omaisten kanssa on selvitetty, mitä kyseisenä aamuna on tapahtunut.

Kan ja kotihoidon henkilökunta pahoittelevat tapahtunutta ja asiakkaalla ja tämän omaisille aiheutunutta ikävää kokemusta.

– Yleisellä tasolla voin todeta, että tämän kaltaiset tilanteet otetaan aina erittäin vakavasti ja käymme tapahtuneen asian lävitse sekä asiakkaan ja hänen omaisensa että henkilökunnan kanssa. Teemme aina kaikkemme, että asiakkaat voivat asua kotona turvallisesti, hän kommentoi vielä sähköpostilla.

Arki muuttui helmikuussa

Kotihoidon asiakkaana oleva nainen sai kolme vuotta sitten aivoinfarktin ja on osin näkövammainen, joten eläminen ilman apua ei onnistu. Esimerkiksi ruoan ja lääkkeiden ottaminen ilman apua ei onnistu. Puhelinta hän ei pysty käyttämään.

Naisen tytär kertoo, että hänen äitinsä arki muuttui helmikuussa tämän miehen kuoltua. Siihen asti mies oli pystynyt hoitamaan naista ja muun muassa huolehtimaan lääkkeistä ja ruoasta. Tuolloin kotihoidon kanssa oli sovittu, että pariskunnan kotona käydään myöhemmin.

– Myöhäisempi aika ei haitannut, koska isä pystyi auttamaan.

Miehen kuoleman jälkeen lääkäri ja sairaanhoitaja kävivät tarkistamassa naisen tilanteen ja samalla kotihoitajaa pyydettiin käymään aikaisemmin.

Viime viikolla kaupungin kotihoidosta kerrottiin naisen tyttärelle, että miehen kuoleman jälkeen naisen tietoihin ei olisi päivitetty, että käyntejä pitäisi aikaistaa.

Kotihoidon asiakkaan tytär korostaa, että ei halua syyttää yksittäisiä työntekijöitä, vaan herättää keskustelua kotihoidon tilasta.

Hän korostaa myös, että hänen äitinsä on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun silloin, kun kotihoidosta on käyty paikalla.