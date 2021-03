Tulipalo syttyi teollisuusalueella Espoossa – useita sammutusyksiköitä paikalla

Pelastuslaitoksen yksiköt ovat paikalla ja menossa on jo tilojen tuuletus.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sai myöhään lauantaina hälytyksen keskisuuresta tulipalosta Espoossa. Hälytys tuli kello 20.39 osoitteeseen Palokärjentie.

– Teollisuusalueella sijaitsevassa rakennuksen alakerrassa oli syttynyt tulipalo. Pelastuslaitoksen tullessa paikalle alkusammutus oli jo tehty, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Kim Lassila kertoo Ilta-Sanomille.

Sammutustyö on edennyt ripeästi. Hänen mukaansa sokkeloisen tilan sammuttamisessa on silti aina omat vaaran paikkansa.

Tulipalosta syntyi paljon savua Espoossa.­

– Isoissa tiloissa palokuormaa voi kertyä paljon, kun tavaraa on runsaasti. Tällä kertaa näin ei käynyt ja tehtävämme on nyt tilojen tuuletus, joka on jo meneillään, Lassila sanoo.

Lassila kertoo, että palon syttymissyytä ei vielä tiedetä. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.