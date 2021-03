IS selvitti erilaisia ilmaantuvuuslukuja Suomen suurimmista kaupungeista. Varsinkin viikon tarkastelujakso herättää toiveita lukujen laskusta.

Hallitus on valmistelemassa lakia liikkumisen rajoittamiseksi rajatuilla alueilla Suomessa. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi eduskunnassa perjantaina, etteivät rajoitukset tule voimaan, jos ne eivät enää asiasta päätettäessä ole aivan välttämättömiä.

THL:n tiedotustilaisuudessa torstaina kerrottiin, että uusien todettujen koronatapausten määrät laskivat hieman viime viikolla ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, THL:n mukaan tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti.

Mihin suuntaan tautitilanne on siis etenemässä juuri nyt?

IS keräsi aivan tuoreet ilmaantuvuusluvut suurista kaupungeista. Selvitys keskitettiin niihin kaupunkeihin, jotka ovat olleet esillä liikkumisrajoituksia kohdennettaessa. Vertailukaupungiksi mukaan otettiin myös Tampere.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tietyn ajanjakson vahvistettujen koronatapausten määrää 100 000 asukkaaseen suhteutettuna.

IS:n selvityksessä havaittiin, että ilmaantuvuus joko nousee tai laskee monin paikoin täysin riippuen siitä, kuinka pitkä tarkastelujakso ilmaantuvuudessa valitaan. Yleisimmin käytetty 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on siitä ongelmallinen, että se sisältää tartuntoja jopa kahden viikon takaa, jolloin vahvistetut tartuntamäärät olivat korkeampia kuin kuluneella viikolla. Toisaalta viikon tarkastelujakso on herkkä satunnaisvaihtelulle. IS julkaisee uunituoreet ilmaantuvuusluvut molemmilla tavoilla laskettuina.

Koko Suomen tasolla ilmaantuvuus on ollut maaliskuussa nousussa, mutta voimakas nousu näyttää nyt laantuneen. Koko Suomen tilanteen voi laskea päivittäin ilmoitettujen koronatapausten perusteella, tai tartuntatautirekisteriin kirjattujen tapausten perusteella. Tartuntatautirekisterissä tartunnat on merkitty ensisijaisesti näytteen ottamisen päivämäärä.

Paikkakunnittain tarkasteltuna tilanne on paljon jakautuneempi. Lähes kaikissa suurissa kaupungeissa 14 vuorokauden ilmaantuvuus on nousussa. Poikkeus on Vantaa, jossa luku on ollut laskussa jo kaksi viikkoa. Vantaalla kahden viikon ilmaantuvuusluku oli maaliskuun alussa hyvin korkea, ja lähenteli jo 500:n rajaa.

Vaikka kahden viikon luku onkin monin paikoin nousussa, samaan aikaan 7 vuorokauden ilmaantuvuusluku on laskussa lähes jokaisella selvityksessä olleella paikkakunnalla. Vain Kauniainen ja Tampere ovat olleet nousussa.

Vaikka osa ilmaantuvuuksista olisikin laskussa, koronan kolmas aalto näkyy vahvasti sairaaloissa.

Sairaaloissa hoidettiin perjantaina 313:a koronapotilasta. Heistä 179 oli erikoissairaanhoidossa ja 59 tehohoidossa. Sairaalassa olevien määrä oli lisääntynyt kahden viikon takaisesta 49 koronapotilaalla ja 12 tehohoitopotilaalla.

Historia on osoittanut, että tehohoitopaikkojen tarve lisääntyy hitaasti vielä viikkoja, vaikka ilmaantuvuus lähtisikin laskuun. Mutta ilmaantuvuutta sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrä on tähän asti aina silti jossain vaiheessa seurannut.