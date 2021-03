– Me ollaan varauduttu siihen, että laitetaan työvaatteet ja työkengät päälle, ja ruvetaan ihan tosissaan hommiin, poliisi kommentoi.

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina esityksen, jolla se esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille koronaepidemia-alueille.

Rajoitukset koskisivat tällä erää Helsinkiä, Vantaata, Espoota, Kauniaisia ja Turkua. Kaavaillut liikkumisrajoitukset sisältävät myös poikkeuksia.

IS kysyi Poliisihallituksen poliisitarkastajalta Konsta Arvelinilta, miten mahdolliset rajoitukset vaikuttavat poliisin työkuvaan ja ihmisten arkeen. Arvelin vastasi kysymyksiin hallituksen esityksen pohjalta. Esitys voi vielä muuttua eduskunnan käsittelyssä. Eduskuntakäsittely alkoi perjantaina.

Minkälaisella miehityksellä poliisi varautuu liikkumisrajoitusten ja maskipakon valvontaan?

– Poliisi varautuu siihen samalla resurssilla, joka meillä on päivittäisessä poliisityössä käytössä. Eli ne, jotka tänäkin päivänä ajavat keikat ja valvovat liikennettä, hoitaisivat liikkumisrajoitusten valvonnan. Päivittäinen toiminta ja liikkumisrajoitusten valvonta toimisivat kuitenkin omina organisaatioina, jolloin liikkumisrajoitusten valvonta saadaan painotettua tietylle porukalle.

Kuinka paljon partioita sidottaisiin liikkumisrajoitusten valvontaan kaupunkikohtaisesti?

– Puhutaan keskiarvoisesti 5–15 poliisipartiosta, joita liikkumisrajoitusten valvontaan otetaan.

– Voidaan puhua yhteensä siis jopa noin 60 poliisipartiosta.

Onko ylitöihin varauduttu?

– On varauduttu, kun tavoitteena on se, että (valvonta) hoidetaan käytössä olevalla resurssilla. Sekin on tiedossa, että me ei saada helposti täydennystä reservistä, eikä me sillä tulisella sekunnilla saada rekrytoitua uusia, valmistuvia poliiseja Poliisiammattikorkeakoulusta.

Miten poliisi valvoisi kansalaisia? Aikooko poliisi tehdä esimerkiksi pistokokeita kadulla farkut jalassa kävelevälle jalankulkijalle?

– Tämä ei poliisitehtävänä juurikaan eroaisi siitä, mitä päivittäin tehdään erilaisten järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

– Tässä tehtävän keskeinen tavoite on selvittää, noudattavatko ihmiset liikkumisrajoituksia vai onko heillä jokin välttämätön peruste poiketa niistä tai onko liikkuminen virkistäytymis- ja kuntoilutarkoituksessa tapahtuvaa ulkoilua.

– Eli ei ole kiinteitä tarkastuspisteitä, vaan kyse on alueen sisällä tapahtuvasta valvonnasta, jossa selvitetään sitä, onko ihmisillä perusteita liikkua. Eli se ei tarkoita sitä, että joka ikinen ihminen pysäytettäisiin ja kysyttäisiin, minkä takia on liikkeellä.

Miten poliisi suhtautuu tilanteisiin, jos useat ihmiset kokoontuvat kokoontumisrajoitusten vastaisesti yhteen tai joku ei käytä pakon sanelemana maskia kaupassa tai julkisessa liikennevälineessä?

– Silloin poliisille tulee heti peruste katsoa, onko tässä kyse liikkumisrajoituksen rikkomisesta.

– Me ollaan varauduttu siihen, että laitetaan työvaatteet ja työkengät päälle, ja ruvetaan ihan tosissaan hommiin.

– Jos selkeät rajoitukset annetaan, niin kyllä poliisi ryhtyy niitä selvittämään.

Liikkumisrajoitusten rikkomisesta poliisi voisi antaa hallituksen esityksen mukaisesti 40 euron sakon. Onko poliisin intressinä ensin kehotuksin ja käskyin hajaannuttaa kokoontunut porukka vai antaa heti saman tien kaikille sakkoa? Ohjeistaisiko poliisi myös maskin käytössä vai viuhuisiko saman tien sakkokynä?

– Ensisijainen toimintamalli on pehmeissä keinoissa, eli neuvojen, ohjeiden ja kehotusten antamisessa. Ja vasta sen jälkeen harkitaan seuraamuspuolta. Helposti ajatellaan, että poliisi silmät kiiluen tarttuu kiinni siihen, jos on sakotusmahdollisuus. Mutta ei se sillä lailla mene.

– Liikkumisrajoitusten kokonaisuus on pitkälti ihmisten asenteisiin ja käsityksiin liittyvä poliisitehtävä. Ensin lähdetään rakentavassa hengessä liikenteeseen, ja vasta sitten harkitaan (huomautusta) ankarampien keinojen käyttöä.

Pitääkö ihmisten kuljettaa henkilötodistusta mukana?

– Sen suhteen ei ole mitään velvollisuutta, mutta ei siitä haittaakaan ole. Poliisilla on virkatehtävän yhteydessä oikeus selvittää ihmisten henkilöllisyys. Ja se helpottaa poliisin tehtävää, jos henkilöllisyystodistus on mukana.

– Ainoa tämmöinen velvollisuus koskee Suomessa oleskelevia ulkomaalaisia, joilla on ulkomaalaislain perusteella velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä ulkomaalaislain valvonnan yhteydessä.