Tämä kaikki koronaan kuolleista nyt tiedetään – tammikuun jälkeen tapahtui muutos

IS kokosi yhteen tiedot suomalaisista koronakuolemista.

Näin moni ihminen on Suomessa kuollut koronaan.­

Suomessa on kuollut koronaan yhteensä 817 ihmistä. Luku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kuvaa perjantain tietoja.

Kuolleista 540 oli täyttänyt 80 vuotta. Seitsemänkymppisiä oli 195, kuusikymppisiä 62 ja viisikymppisiä 28.

Nelikymppisiä ja kolmikymppisiä oli molempia alle 10.

Iäkkäimpien kuolemat näyttävät kääntyneen laskuun. Tammikuun lopun jälkeen 80 vuotta täyttäneiden osuus kuolleista on laskenut vajaasta 70 prosentista noin 50 prosenttiin.

Se johtunee rokotuksista ja siitä, ettei tauti ole päässyt enää samalla tavalla leviämään hoivakodeissa.

Samaan aikaan 70–79-vuotiaiden osuus on kuolleista kasvanut noin 25 prosentista lähes 40 prosenttiin.

Alle 70-vuotiaiden osuus on nyt hieman yli 10 prosenttia.

Eniten tartunnat leviävät nyt 20–40-vuotiaiden keskuudessa. Vanhempien, etenkin yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on ollut tämän vuoden puolella aiempaa pienempi.

Miehiä on kuolleista 51 prosenttia ja naisia 49 prosenttia. Ero on pieni, vaikka tauti on miehille keskimäärin vakavampi.

Miehet ovat joutuneet sairaalaan ja tehohoitoon useammin kuin naiset, ja heidän hoitonsa on kestänyt pidempään.

Prosenttiosuuksien tasaisuus selittyy sillä, että kuolleiden mediaani-ikä on 83 vuotta. Se tarkoittaa, että puolet kuolleista oli alle 83-vuotiaita ja puolet sitä vanhempia.

– Siinä ikäryhmässähän naisia on huomattavasti enemmän. Miehet ovat melkein jo kadonneet, infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kertoo.

Yli 95 prosentilla kuolleista oli vähintään yksi perussairaus. Niistä tyypillisiä ovat diabetes sekä sydän- ja verisuonisairaudet.

Epidemian pahin päivä Suomessa oli huhtikuun 20. päivä 2020. Silloin kuoli 19 ihmistä, enemmän kuin minään toisena yksittäisenä päivänä.

Koronavirus aiheuttaa siitä erikoisen taudin, että taudinkuvan kirjo on laaja.

– Hirvittävän laaja, ylilääkäri Asko Järvinen sanoo

Laajoja ovat sekä oireiden että taudin vakavuuden kirjo.

Iso osa sairastaa taudin täysin oireettomana eikä edes tiedä sairastaneensa. Heitä on Järvisen mukaan ehkä kolme kymmenestä tartunnan saaneesta, joidenkin arvioiden mukaan jopa neljä kymmenestä.

Tauti leviää, koska ihmiset tartuttavat virusta tietämättään.

Valtaosalla oireet ovat lieviä, mutta noin yhdellä viidestä tauti on vakava. Siinä suurin riskitekijä on ikä.

Lapset eivät sairastu vakavasti juuri lainkaan, ja nuoret aikuiset tarvitsevat sairaalahoitoa hyvin harvoin. Lasten ja nuorten kuolemia ei ole todettu yhtään.

Jo 50:nnen ja vielä selkeämmin 60. ikävuoden jälkeen vakavan taudin riski lähtee kuitenkin kasvamaan voimakkaasti. Samoin kuolleisuus.

