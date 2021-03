Kolme suomalaista, jotka korona surmasi – läheiset kertovat nyt koko tarinan

Yksi sai koronatartunnan ruokaravintolasta, yksi laskettelureissulta, yksi senioritalosta. Omaiset kertovat nyt, miten kaikki eteni.

Virus tarttui laskettelumatkalta

Birgitta Krogius-Siirilä muistelee yhteisiä vuosikymmeniä syvällä kiitollisuudella.­

Jotenkin se oli hänelle tyypillinen tapa lähteä, tytär sanoo.

Lentokapteeni Antero Siirilä menehtyi koronaan huhtikuun 11. päivä 2020. Silloin koronaa pidettiin vielä tautina, jonka matkailijat tuovat jostain kaukaa.

80-vuotias Siirilä jos kuka oli matkustanut.

– Matkan varrella olisi voinut tapahtua vaikka millaisia asioita. Tämä oli sitten se, joka häneen tarttui, Siirilän nuorin tytär Vanessa Lehtinen sanoo.

Kun Siirilä helmikuussa lähti vaimonsa Birgit Krogius-Siirilän kanssa Pohjois-Italiaan, matkustamista ei vielä osattu pelätä.

Aviopari oli käynyt Alpeilla joka vuosi 1980-luvulta lähtien. Murheellisia seurauksiaan lukuun ottamatta viimeiseksi jäänyt laskettelumatka oli Krogius-Siirilän mielestä niistä paras.

Tartunta tuli todennäköisesti paluumatkalla. Lentokone oli täynnä, ja linja-autossa joku yski ja pärski.

Pari ei ollut saanut bussissa vierekkäisiä paikkoja. Sosiaalisena seuramiehenä Siirilä jutusteli vierustoveriensa kanssa koko matkan. Kauempana hänen vaimonsa yritti nukkua ja nojasi ikkunaan, oli kai vetänyt huivinkin kasvojensa suojaksi.

Päästyään kotiin Helsinkiin he päättivät varmuuden vuoksi vetäytyä mökille Kemiöön. Siellä he saivat tiedon, että joku samalla matkalla oli saanut tartunnan.

Mökillä Siirilällä alkoi olla kuivaa yskää, mutta niin hänellä oli ollut ennenkin. Ensin hän ajatteli, että on parempi vain pysyä poissa ihmisten ilmoilta.

Vasta kun kuume nousi, huolestuttiin. Lopulta Siirilä suostui lähtemään kaupunkiin testattavaksi.

Tulosta joutui vielä silloin odottamaan yli kaksi vuorokautta. Siinä ajassa vointi heikkeni rajusti.

Kun testitulos tuli, Siirilä haettiin saman tien ambulanssilla sairaalaan.

Antero Siirilä, Birgit Krogius-Siirilä sekä lapset Viktor, Vanessa, Veronika ja Vivi. Isoisä oli tiiviisti läsnä lastensa ja lastenlastensa arjessa. Lasketteleminen oli lähellä Siirilän sydäntä ja tanssitaito vanhana kadettina kunnia-asia.­

” Isä eli täysillä loppuun asti. Hänellä oli tapahtumarikas ja elämyksellinen elämä.

Vasemmalla Siirilä ilmavoimien palveluksessa 1960-luvulla. Oikealla viimeinen lento lempikone Caravellella. Kun Finnair myi viimeisen Caravellensa, Siirilä lensi koneen pois Suomesta.­

Lehtinen viestitteli osastolle otetun isänsä kanssa WhatsAppissa. Puhuminen olisi rasittanut potilasta.

– Vaikka hän oli tosi kipeä, hän kehui sitä kuinka mukavia ja ammattitaitoisia hoitajat olivat. Ja kuinka Meilahden kolmiosairaalan kuudennesta kerroksesta oli niin mielettömän hienot näkymät kaupungille. Sekin oli isälle tyypillistä.

Vuodeosastolla Siirilä oli vain pari kolme päivää. Sitten lääkärit ilmoittivat siirtävänsä hänet tehohoitoon.

Silloin Siirilä soitti vaimolleen, vaikka puhuminen vaikeaa olikin.

Hän oli nukutettuna hengityskoneessa kolme viikkoa. Se on pitkä aika.

– Kyllä siinä meni aikansa, että ymmärsimme tilanteen vakavuuden. Eihän sitä halua uskoa, että tässä näin käy, Lehtinen toteaa.

Hoitajat herättelivät Siirilää päivittäin nähdäkseen, reagoiko hän kosketukseen. Ei kuitenkaan niin paljoa, että mies olisi tullut kunnolla tajuihinsa.

Perhe on jäänyt pohtimaan, miltä hänestä silloin tuntui. Kuinka hyvin hän tiedosti missä oli ja miksei kukaan perheestä ollut hänen luonaan?

Hoitajat kyllä rauhoittelivat häntä ja kertoivat, että läheisillä on kaikki hyvin.

– Hoitajat ja lääkärit tekivät erittäin hyvää työtä. Vaikka potilaita oli paljon, he olivat meihin yhteydessä päivittäin, lempeällä ja inhimillisellä otteella.

Kolmen viikon tehohoidon jälkeen toivo oli mennyt. Palautuminen olisi ollut mahdotonta.

Lehtinen pääsi hyvästelemään isänsä yhdessä äitinsä ja siskonsa kanssa. Hyvästit piti jättää pukeutuneena suojahaalareihin, -huppuun ja -laseihin, -käsineisiin ja -maskiin.

Silti oli tärkeää saada nähdä ja koskea.

– Sai nähdä sen, että siellä se meidän isä oli. Itsensä näköisenä ja aika levollisen oloisena. Kun oli mennyt useampi viikko, kaikenlaiset mielikuvat olivat lähteneet laukkaamaan. Mietti, onko siellä edes sama ihminen.

Pian hän nukkui rauhassa pois.

Birgit ja Antero olisivat viettäneet 50-vuotishääpäiväänsä kesällä 2020. Pari tutustui vuonna 1968, kun molemmat olivat töissä Finnairilla.­

Leski Birgit Krogius-Siirilä sekä lapset Vanessa Lehtinen ja Viktor Krogius Malmin lentoasemalla, joka oli Antero Siirilälle rakas paikka. Siirilä vietti asemalla aikaa lapsesta lähtien, sillä myös hänen isänsä oli lentäjä.­

Isän kuolema jätti ison aukon. Lehtinen jäi kuukaudeksi pois töistä, jotta sai rauhassa surra ja yhdessä sisarusten kanssa auttaa äitiään järjestelyissä.

Isä oli ollut tiiviisti mukana lastensa arjessa, auttanut remonteissa ja hoitanut koiraa. Lapsenlapsia oli kymmenen. Siirilä vei heitä harrastuksiin ja touhusi heidän kanssaan.

Oli hänellä paljon muitakin menoja, luokkakokouksia, kadettikurssin vuosijuhlia, järjestöjen ja kaveriporukoiden kokoontumisia.

Siirilä oli aina ollut avoin ja utelias ja tutustui ihmisiin tuosta vain. Lapsena Lehtinen luuli, että kaikilla muillakin oli ympäri maailman perhetuttuja, joiden luona sitten lomailtiin.

Tästä ajasta Siirilä ei olisi pitänyt ollenkaan, ja se on hänen tyttärestään jotenkin lohdullinen ajatus. Hän olisi kärsinyt nähdessään Finnairin vaikean tilanteen ja sen, ettei ilmailualaa sen ilmastovaikutusten vuoksi enää pidetä yhtä hohdokkaana kuin ennen.

Siirilä nimittäin rakasti lentämistä.

Hän oli syntynyt lentäjän pojaksi ilmavoimien tukikohdassa keskellä sotaa. Uravalinta oli hänelle selvä pienestä pitäen.

Siirilä lensi ensin ilmavoimissa ja siirtyi sieltä liikennelentäjäksi Finnairille. Hän työskenteli pitkään Finnairilla ja jatkoi sitten taiwanilaisen yhtiön palveluksessa, koska eläkeikä oli siellä korkeampi.

Siirilä tunnettiin pehmeistä laskeutumisistaan, mutta hänestä lentäjän tehtäviin kuului paljon muutakin kuin tekniikka. Hän kävi mielellään tervehtimässä ihmisiä matkustamossa ja opetteli hoitamaan kuulutuksia niillä kielillä, joiden puhujia kyydissä oli.

Kun Siirilä täytti 60 vuotta, työt oli pakko jättää, mutta lentämistä ei. Kolmen ystävän kanssa jaettiin Cessna-pienkone, jolla hän lenteli mökille Kemiöön, Lappiin ja vaikka mihin. Cessnasta Siirilä luopui vasta muutama vuosi sitten.

Lehtinen ei usko, että hänen isältään jäi mitään tekemättä.

– Isä eli täysillä loppuun asti. Hänellä oli tapahtumarikas ja elämyksellinen elämä.

Purjehdus oli Antero Siirilän rakas harrastus viimeiseen kesään saakka.­

Korona tarttui ruokaravintolasta

Erkki Tanskanen teki työuransa englanninopettajana alakoulussa.­

Hämeenlinnalaisen Erkki Tanskasen, 74, syöpähoidot loppuivat samoihin aikoihin, kun korona jysähti Suomeen keväällä 2020.

Hän oli parantunut syövästä jo kahdesti, mutta koska sairauden tiedettiin heikentäneen elimistön puolustusta, Tanskaset päättivät suhtautua koronan uhkaan hyvin vakavasti. Erkki Tanskanen ei tavannut puolisonsa kanssa ketään kevään 2020 sulun aikana ja kaikkia altistumismahdollisuuksia vältettiin tarkasti myöhemminkin.

Syyskuun lopussa 2020 koronatilanne oli suhteellisen hyvä. Tanskanen ja hänen puolisonsa päättivät lähteä paikalliseen ruokaravintolaan ystäväpariskunnan kanssa juhlimaan syntymäpäiviä.

Pari kysyi ravintolasta etukäteen turvavälien toteutumisesta ja pyysi syrjäisen pöydän. Varotoimista huolimatta seurueen kaikki neljä jäsentä sairastuivat koronaan. Omaisten mukaan tartuttaja oli seurueen ulkopuolinen henkilö, ja tartuntoja tuli hänen jäljiltään samalta illalta lähes kymmenkunta, joista muutama muukin samasta ruokaravintolasta.

Ensimmäisten päivien aikana koronavirus aiheutti Erkki Tanskaselle tavallisen flunssan kaltaisia oireita. Sairastetun syövän ja kakkostyypin diabeteksen takia sairaala seurasi hänen tilaansa tarkasti alusta asti.

Vajaan viikon sairastamisen jälkeen Tanskanen otettiin osastolle. Siellä hänelle annettiin lisähappea.

Puoliso ja tytär saivat heti kuulla hoitavalta lääkäriltä, että Tanskasta ei siirrettäisi hengityskoneeseen, vaikka hänen tilansa alkaisi sitä vaatia, sillä syövän heikentämä keho ei todennäköisesti kestäisi tehohoitoa. Omaiset ymmärsivät päätöksen.

– Kaverini on anestesiologi ja hän on kertonut siitä, miten raskasta tehohoito on terveellekin ihmiselle, Tanskasen tytär Elina Tanskanen perustelee.

Isän vointi aaltoili osastolla muutaman viikon ajan. Perhe ei tiennyt, että loppu lähenee ennen kuin sairaalasta kutsuttiin heidät katsomaan potilasta lokakuun puolivälissä torstaina. Tapaamisen aikana Erkki Tanskanen oli suhteellisen hyvävoimainen ja jaksoi jutella.

– On vaikea sanoa, mitä hän itse ajatteli tilanteesta, mutta varmasti hän pelkäsi, tytär kuvailee.

Seuraavana tiistaina aamuyöllä Erkki Tanskanen kuoli. Puolisolle oli kova paikka, ettei lähdön lähenemisestä ilmoitettu etukäteen ilmeisesti siksi, ettei nuori, päivystävä lääkäri ollut perillä siitä, miten tulisi toimia.

Puoliso ja tytär kokevat Tanskasen kuitenkin saaneen hyvää hoitoa ja kiittelevät sitä, miten hyvin eritoten sairaanhoitajiin pystyi pitämään osastojakson aikana yhteyttä.

Se Elina Tanskasta harmittaa, miten julkisesta keskustelusta on voinut saada sen kuvan, että koronaan kuolleet olisivat vain hyvin iäkkäitä, lähellä kuolemaa joka tapauksessa olleita ihmisiä. Perhe haluaisi ymmärrystä myös ruokaravintoloiden riskille.

– Ihmiset kuvittelevat, että jos he eivät mene räkälään, he ovat turvassa, mutta ei se mene niin. Jos ollaan samassa tilassa kaksi kolme tuntia, niin kyllä ilma ehtii kiertää ruokaravintolassakin, Elina Tanskanen sanoo.

Vaimon ja tyttären lisäksi Erkki Tanskasta jäi erityisesti kaipaamaan reilu vuosi sitten syntynyt ensimmäinen lapsenlapsi.

Äiti sai koronan senioritalossa

Kun Kiki Molanderin 91-vuotias äiti Anna-Riitta Molander pääsi lokakuussa asumaan Helsingin Lauttasaaren senioritaloon ihanaan kaksioon, se tuntui omaisista lottovoitolta.

Kukaan ei voinut arvata, että senioritaloon pääsee myös covid-19.

Ennen senioritaloon muuttamista äiti asui yksin Töölössä.

– Äiti oli periaatteessa hyvässä kunnossa ja ihan skarppi. WhatsApp-ryhmäämme hän laittoi aina viestin, että kaikki kunnossa. Hän hallitsi älypuhelimen ja tabletin käytön. Äiti oli edelleen mukana myös kaikissa juhlissamme. Hänen 90-vuotispäivänään pidettiin isot juhlat, Kiki Molander muistelee.

Äiti kävi ihan viimeisiä vuosia lukuun ottamatta jopa kuntosalilla.

Kolme vuotta sitten äiti sai aivoverenvuodon, josta toipui yllättävän hyvin, mutta hänelle jäi huimaus, jonka takia hän ei ulkoillut yksin, Molander kertoo.

Kiki ja hänen kolme sisartaan huolestuivat, kun äiti alkoi olla alavireinen ja syöminen oli niukkaa. Parhaalta ratkaisulta alkoi tuntua senioritalo, jossa olisi seuraa ja ravitsevaa ruokaa.

Anna-Riitta Molander muutti senioritaloon lokakuussa. Hän oli aluksi karanteenissa omassa asunnossaan, kuten kaikki uudet asukkaat. Kun hän pääsi seurustelemaan muiden kanssa, hän vaikutti virkistyvän.

Noin viikon kuluttua Anna-Riitta Molander oli yksi senioritalon koronaan sairastuneista. Hän sairasti ensin asunnossaan. Alkuvaiheen oireina hänellä oli kurkkukipua ja ripulia. Kun hänen kuntonsa romahti, hänet siirrettiin Helsingin Laakson sairaalaan.

– Se oli masentavaa aikaa, sillä emme päässeet katsomaan äitiä, puhuimme vain puhelimessa.

Kiki Molander tietää, että hänen äitinsä kuume sahasi, mutta muista oireista sairaalassa hänellä ei ole tietoa. Kaiken aikaa hän tiedosti, että äiti voi kuolla. Myös äiti itse tiesi koronan vaarallisuuden.

Sitten tuli päivä, kun sairaalasta ilmoitettiin, että äiti siirretään saattohoitoon. Siinä vaiheessa perhe sai mennä tapaamaan häntä.

– Me näimme hänet enää vain happinaamarissa, eikä hän juuri avannut silmiäänkään siellä käydessäni. Poikani käydessä hän oli jotakin puhunut, Kiki Molander kertoo.

Anna-Riitta Molander kuoli 9.12. oltuaan kaksi päivää saattohoidossa. Kiki ei ole mielessään protestoinut äitinsä kuolemaa, sillä on luonnollista, että vanha ihminen lähtee täältä. Äitinsä kuolemaan hän varautui jo silloin, kun äiti sai aivoverenvuodon.

– Mutta pitkälle elämälle olisi suonut kauniimman lopun. Pahimmalta tuntuu ajatella, että hänen piti lähteä tuolla tavalla. Muuten 65-vuotias ihminen on valmis jäämään orvoksi, Kiki sanoo ja naurahtaa.

Jos kyse ei olisi ollut koronasta, omaiset olisivat voineet olla äidin tukena viimeiset ajat. Nyt äidin ainoat kontaktit perheeseensä olivat puhelimen varassa. Puhelin ei anna halausta, eikä siihen jaksa kovin sairaana puhua.

– Hänellä oli 12 lastenlasta, joihin hänellä oli luottosuhteita. Lastenlapsille tämä on ollut varmasti kova paikka, Kiki kertoo.

Äitinsä Kiki Molander muistaa huumorintajuisena, oikeudenmukaisena ja velvollisuudentuntoisena.

Äidin kuoleman jälkeen Kiki Molanderin arki on jatkunut koronan ehdoilla. Hän on pitänyt kehonhallinta- ja kuntoutustanssitunteja, mutta vain pienryhmille. Ja toki siihenkin voi vielä tulla muutos.

– Olen koronan suhteen varovainen, mutta en yltiövarovainen. Jos virus hyökkää joltakin ohikulkevalta ihmiseltä, sille ei sitten voi mitään, hän toteaa.