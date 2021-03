Vaateostoksilla kannattaa miettiä, tarvitsetko oikeasti uutta, kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Kevät saa muistelemaan aiempia keväitä.

Koululaisena minulle ostettiin joka kevät Stockmannilta uudet vaatteet. Se oli usein sama setti: farkut ja pusero. Käytin niitä ympäri vuoden.

Koko garderoobini olisi mahtunut helposti yhteen matkalaukkuun.

Ihmisten suhde vaatteisiin oli tuolloin 80-luvun alussa erilainen. Nelihenkisen perheemme vaatteet mahtuivat yhteen kaappiin. Jokaisella perheenjäsenellä oli oma hylly. Se riitti.

Ystävälläni A:lla oli lähes aina sama pusero, raidallinen neule. Se sai kaveripiirissä lempinimen akryylilollo.

Legendaarinen luottovaate muistui mieleen, kun katselin vanhoja kotialbumikuvia. Akryylilollo! huudahdin spontaanisti.

Käsi sydämelle: kuinka monella vaatteella on enää lempinimeä? Oma nimi kertoo siitä, että pusero on jo käsite. Paljon pidetty.

80-luvun valokuvassa A:lla on päällään akryylilollo ja minulla kauhea värikäs villaliivi. Ystävä oli ristinyt liivin humoristisesti koijärviliiviksi. Se oli myös vähän pilkkanimi.

Nimi viittasi 1979 syntyneeseen Koijärvi-liikkeeseen. Ympäristöliikkeen tavoitteena oli estää tärkeänä lintualueena tunnetun Koijärven kuivaaminen. Boheemit ympäristöaktiivit tulivat tutuiksi lehtikuvista.

Kavereiden mielestä näytin kauhtuneessa villaliivissä rähjäiseltä ympäristöaktiivilta. Minusta kirpputorilta ostettu liivi oli hieno. Pidin sitä monta vuotta.

” Kuinka monella vaatteella on enää lempinimeä?

Nykyään vaatteillani ei ole lempinimiä. Miten voisi olla, sillä pidän harvoin samoja. Minulla on liikaa vaatteita. Ei synny enää käsitteitä.

Moni on samassa tilanteessa.

Ei ole sattumaa, että kirpputoreja on paljon. Ihmisillä on mitä myydä.

Vielä 70-luvulla vanhojen vaatteiden liikkeessä haisi. Niissä myytiin aika kuluneita, kirjaimellisesti vanhoja vaatteita.

Elintaso on noussut 40 vuodessa. Nyt kirppisvaatteissa saattaa olla alkuperäiset myyntilaput tallella. Se selittää kysynnän. Uusia vaatteita on helppo myydä.

Ympäristön kannalta tilanne on kestämätön. Ilmastonmuutoksen aikoina on järjetöntä ostaa toiselta puolelta maapalloa tuotuja vaatteita, jos niitä käyttää vain pari kertaa. Halpavaatteet on tehty usein ympäristöä kuormittaen. Halvemman tuotannon alueilla työntekijöiden oikeuksia poljetaan myös rajusti.

Vaateostoksilla kannattaa miettiä, tarvitsetko oikeasti uutta. Hanki kestäviä tuotteita. Pitkäikäisen vaatteen ekologinen jalanjälki on pienempi kuin lyhytikäisen.

Ihmisten asenteet ovat onneksi muuttumassa. Minunkin.

Se näkyy esimerkiksi siinä, että enää ei hävetä käyttää jatkuvasti samaa mekkoa. Päinvastoin. Suppea vaatekaappi on ympäristöteko. Aiemmin pelkäsi ehkä jonkun ajattelevan, että eikö tuolla ole muita vaatteita.

Koijärviliivin muisto sai minut haaveilemaan. Haluaisin nähdä päivän, jolloin pitkäaikaisella vaatteellani on ystävän keksimä lempinimi. Silloin olen tehnyt jotakin oikein.

Akryylilollo ja koijärviliivi elivät ekologisen elämän. Kulahtaneet vaatteet käytettiin loppuun asti.

Oikeastaan koijärviliivillä oli enteellinen, osuva nimi.

Olin tietämättäni ympäristöaktiivi.