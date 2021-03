Kuopiossa on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, Kuopion kaupunki tiedottaa.

Tartunnoista viisi liittyy jo tiedossa oleviin tartuntaketjuihin, kaksi on peräisin toiselta paikkakunnalta ja yhden lähde on epäselvä. Kaupungin tiedotteen mukaan lisäksi kahdessa harrastusryhmässä on todettu tartunnat, joista on tullut yhteensä noin 30 altistunutta. Altistuneet on jo tavoitettu.

Kaupunki kertoo, että koronalle on lisäksi saattanut altistua Matkuksen Sweetown-ravintolassa 20.3. kello 14.30–15.30. Kyseisessä paikassa tuolloin olleita kehotetaan hakeutumaan herkästi koronatestiin, mikäli heille tulee lieviäkään koronaan viittaavia oireita.