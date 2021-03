Tällainen on Suomen korona­tilanne lukuina – THL julkaisi uuden R-luvun

Tautitapausten määrän lasku ei näy sairaaloissa.

Koronan leviämisestä ja yleisyydestä kertovat keskeiset mittarit ovat hienoisessa laskussa, paljastuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreista tiedoista.

Alaspäin ovat menossa koronatapausten määrät, taudin tarttumista kuvaava R-luku ja koronan yleisyydestä kertova ilmaantuvuusluku.

Parannusta on tullut koronan jäljitykseen. Koronaketjujen jäljitys onnistuu aiempaa paremmin.

Sen sijaan huonompaan suuntaan on menossa sairaaloiden kuormitus. Koronapotilaat vievät entistä enemmän petipaikkoja vuodeosastoilta ja tehohoidosta.

Viime viikolla todettujen uusien koronatapausten määrä laski ensimmäistä kertaa sitten helmikuun puolivälissä alkaneen nousun. Viime viikolla tartuntarekisteriin ilmoitettiin noin 4 650 uutta tapausta. Tapauksia oli 275 vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Tapausmäärien väheneminen heijastuu taudin yleisyydestä kertovaan ilmaantuvuuslukuun. Ilmaantuvuusluku paljastaa, miten laajalle tauti on levinnyt väestön keskuuteen. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli viime viikolla 84 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla ilmaantuvuusluku oli 89.

Korona ei tunnusluvun perusteella tartu nyt yhtä herkästi kuin vaikkapa maaliskuun alussa. Koronan tarttumista kuvaava R-luku on nyt 1,0–1,15 prosenttia. Maaliskuun alussa R-luku oli 1,15–1,35. R-luku kuvaa sitä, kuinka monelle ihmiselle tartunnan saanut levittää tautia. Kun R-luku on alle yhden, tartunnat ovat laskussa.

Koronan jäljitys on parantunut. Viime viikolla tartunnan lähde selvisi 68 prosenttia tartunnoista. Viikkoa aiemmin tartunnan lähde saatiin selvitettyä 59 prosentissa tapauksista.

Koronajäljitystä Kallion virastotalolla Helsingissä.­

Asiakkaat odottavat pääsyä rokotukseen koronarokoteasemalla Vantaalla Sanomalassa.­

Vaikka taudin kasvu on tasaantunut, tartuntoja on THL:n mukaan edelleen runsaasti. Eniten tartuntoja on maan etelä- ja lounasosissa.

Alkuvuoden aikana nähty koronan kolmas aalto näkyy sairaaloissa.

Erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve on kasvussa. Sairaaloissa hoidettiin keskiviikkona 295 koronapotilasta. Heistä 161 oli erikoissairaanhoidossa ja 62 tehohoidossa.

Kaksi viikkoa aiemmin sairaalassa oli hoidettavana 256 koronapotilasta. Heistä 120 oli erikoissairaanhoidossa ja 43 tehohoidossa.

Tehohoidossa olevia potilaita on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin sairaaloissa.