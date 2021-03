Sää on aurinkoinen ja poutainen

Perjantaina Suomessa vallitsee lauha lounainen ilmavirtaus.

Aamulla maan etelä- ja keskiosassa voi tulla jokunen räntäkuuro, muuten sää on poutaista. Päivällä on monin paikoin aurinkoista, etenkin pohjoisessa on selkeää. Päivälämpötila on 5 – 10 astetta, pohjoisessa 0 – 6 astetta.

Lauantaina etelätuuli hieman voimistuu, sää kuitenkin jatkuu enimmäkseen poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena. Lapissa pilvisyys on runsasta. Päivälämpötila on 5 – 10, Lapissa 0 – 5 astetta.

Sunnuntaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi tulla paikoin vesisateita, laajoilla alueilla sää on kuitenkin vielä poutaista. Aurinkoisinta on idässä. Päivälämpötila on 5 – 10 astetta.