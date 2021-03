Brasilian ja Etelä-Afrikan variantit vaanivat Suomea – pitääkö nyt olla huolissaan?

Uusi kotimainen tutkimus kertoo, että rokotetuilla on ainakin jonkin verran suojaa koronaviruksen Etelä-Afrikan muunnosta vastaan.

Koronaviruksen Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa kehittyneissä muunnoksissa on ihmisen näkökulmasta hankalia mutaatioita. Nämä piikkiproteiinin rakennetta muuttavat mutaatiot – tieteellisiltä nimiltään K417N, E484K ja N501Y – auttavat virusta väistämään osittain tiettyjä vasta-aineita. Siten ne heikentävät rokotteiden ja aiemmin sairastetun koronataudin antamaa immuniteettia.

– Tutkimustieto näyttää, että Etelä-Afrikan variantissa ja myöskin Brasilian / Japanin variantissa on sellaisia muutoksia viruksen pintaproteiinissa, että rokotteen aikaansaama immuunisuoja on selvästi heikompi. Mutta kyllä immuunisuojaa on, kertoi Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen IS:lle keskiviikkona.

Julkunen puhuu Brasilian / Japanin variantista, sillä tämä muunnos havaittiin ensimmäisen kerran Japanissa. Muunnosta löytyi Brasiliasta saapuneilta matkailijoilta viime joulukuussa.

Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala, Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ovat vastikään saaneet valmiiksi tuoreen tutkimuksen varianteista ja rokotteiden suojasta. Tutkimusta ei ole vielä julkaistu.

– Me olemme juuri analysoineet 180 rokotettua. Useimmilla voidaan mitata niin sanottuja neutraloivia vasta-aineita myöskin tätä Etelä-Afrikan varianttia vastaan, Julkunen kertoi IS:lle keskiviikkona.

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tarvittavat laboratorioanalyysit tehtiin Turussa.

– Yli 90 prosenttia rokotetuista tuotti vasta-aineita Etelä-Afrikan varianttia vastaan, kun he olivat saaneet kaksi rokoteannosta. Vasta-ainetaso oli selvästi matalampi, vain yksi viidesosa siitä, mikä se on brittivarianttia ja rokotteissa olevia viruskantoja vastaan, Julkunen sanoi.

Koska Etelä-Afrikan ja Brasilian muunnokset ovat samankaltaisia, voi olla, että rokotteiden ja aiemmin sairastetun taudin antama immuunisuoja heikkenee myös jälkimmäisen kohdalla. Nollaan se ei silti putoa.

Vasta-aineet eivät kuitenkaan ole ainoa autuaaksi tekevä asia immuunijärjestelmässä.

– Tässä on se monimutkaisuus, että vaikka vasta-aineiden voidaan mittauksin todeta heikentyneen, on ihmisillä myös niin sanottu solusitoinen tai soluvälitteinen immuniteetti. Se on sillä tavalla laajakirjoinen, ettei se välitä pienistä muutoksista virusproteiinissa, Julkunen kertoi.

– Soluvälitteinen immuniteetti on oikeastaan yhtä hyvä kaikkia viruskantoja vastaan. Ei ole automaattista, että rokotteen tai taudin antama suoja olisi soluvälitteisen immuniteetin osalta mitenkään merkittävästi vähentynyt.

Ensimmäisen polven koronarokotteiden kehitystyö alkoi jo vuosi sitten, ennen uusien virusmuunnosten leviämistä. Siksi käytössä olevien rokotteiden vaikuttavat aineet perustuvat ensimmäisiin liikkeelle lähteneisiin viruskantoihin.

Julkusen mukaan nykyiset rokotteet purevat yhtä hyvin viime syksynä havaittuun brittivarianttiin kuin aikaisempiinkin kantoihin. Brittivariantti aiheuttaa HUS-alueella jo 70 prosenttia uusista tartunnoista.

– Brittivariantti ei ole erityisen huolestuttava rokotteen ja aiemmin saadun taudin tuoman immuunisuojan kannalta. Julkunen arvioi.

Etelä-Afrikassa kehittynyt virusmuunnos väistää osittain vasta-aineita. Rokotteet antavat kuitenkin jonkin verran suojaa sitä vastaan, vaikka niiden teho jää alhaisemmaksi kuin aiempien viruskantojen kohdalla.­

Brittimuunnoksen lisäksi myös Etelä-Afrikan että Brasilian muunnokset ovat jo rantautuneet Suomeen. Etelä-Afrikan varianttia on todettu 149 tapausta ja Brasilian varianttia yksi tapaus, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra maanantaina Lääkärilehdelle. Yhteensä laboratoriokokein varmennettuja koronatapauksia on Suomessa noin 73 000.

Brittimuunnos voi kehittyä evoluution myötä. Viruksen perimän tutkimuksissa löydetty Britanniassa muutamia yksittäisiä E484K-mutaatioita – yleensä tätä vasta-aineita väistävää muutosta ei brittivariantissa esiinny. Väistämiskykyä virukselle antava E484K saattaa siis yleistyä myös brittimuunnoksessa, sillä se antaa virukselle valintaetua.

Hyvä kysymys on, kuinka huolissaan Etelä-Afrikan ja Brasilian muunnoksista pitäisi olla Suomessa.

– Etelä-Afrikan variantin suhteen tilanne on vielä rauhallinen, eikä se ole lähtenyt yleistymään yhtä nopeasti kuin brittivariantti. Joillain alueilla sitä on ilmennyt enemmän ja ryppäitä on esiintynyt, Savolainen-Kopra kertoi Lääkärilehdelle.

Lääkärilehden mukaan Etelä-Afrikan varianttia on HUS-alueen lisäksi löydetty Pirkanmaalta ja Itä-Savosta. Viimeksi mainitulla alueella oli hiljattain tartuntarypäs, jonka aiheutti maskittomana aivastellut bussimatkustaja. Lisäksi tiedossa on yksittäistapauksia.

– Käsittääkseni Etelä-Afrikan muunnoksen suhteen jäljittämistilanne on hyvä ja ketjut on pystytty selvittämään, Savolainen-Kopra kertoi lehdelle.

Viruksen muuntumiskyvystä kertoi keskiviikkona julkaistu tieto Turun vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levinneestä virusmuunnoksesta. Se varmistui tutkimuksissa Etelä-Afrikan muunnokseksi, mutta Turun versio ei ole geneettisesti identtinen ”alkuperäisen” eteläafrikkalaisvariantin kanssa. Asiasta kertoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

– Havaitsimme että kyseessä on todennäköisesti muuntovirus, ja niin sanottu geenisekvensaatio varmisti, että viruksella on Etelä-Afrikan muunnokselle tyypillisten piirteiden lisäksi useita muita muutoksia. Emme toistaiseksi tiedä, mistä variantti on tullut. Nämä selviävät myöhemmin, kun viruksen koko genomi tunnetaan, Tyksin molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen kertoi tiedotteessa.

Onko kyseessä uusi virusvariantti? Se varmistuu myöhemmin niin sanotussa kokogenomisekvensoinnissa, sairaanhoitopiiri tiedotti. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, onko vastaavaa muuntunutta varianttia löytynyt muista maista.

Professori Julkunen ei halua lähteä povaamaan, tuleeko Etelä-Afrikan muunnoksesta vallitseva Suomessa. HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen varoitti asiasta Twitterissä ja kertoi pelkäävänsä, että Etelä-Afrikan muunnos aiheuttaa Suomessa epidemian neljännen aallon.

– Ihan hyvin Lasse Lehtonen voi olla oikeassa, mutta hän voi todellakin olla myös väärässä. Ehkä se saadaan pidettyä aisoissa, Julkunen pohti.

Brasilialaismies sai kiinalaisen koronarokotteen maanantaina maan pääkaupungissa Brasiliassa. Epidemia on ajanut Brasilian kriisiin.­

Brasilian muunnos P1 puolestaan on nostanut rajusti taudin kuolleisuutta Brasiliassa ja ajanut koko maan terveydenhoidon katkeamispisteeseen. Uhkakuvana on, että P1 lähtee maailmankiertueelle. Tästäkin on jo varoittavia viestejä.

– Me emme voi kääntää selkäämme Brasilialle, twiittasi yhdysvaltalainen epidemiologi Eric Feigl-Ding.

– Jos menetämme P1:n hallinnan, koko maailma on vaarassa. Jos annamme Brasilian romahtaa, maailma vaarantuu. Maailman täytyy toimia päättäväisesti Brasilian auttamiseksi.

Näin professori Julkunen arvioi P1:n leviämisen uhkaa:

– Ei se pois suljettua ole, kun tässä kuitenkin matkailua on. Jos se on herkästi tarttuva, kyllä siinä leviämisen mahdollisuus on. Toivotaan, että se pysyy poissa. Mahdotonta ennakoida, tuleeko se tänne vai ei, en ole halukas sitä spekuloimaan.

Etelä-Afrikan muunnoksessa sen sijaan on yksi hyvä puoli, jos se nyt ketään lohduttaa.

Tämän muunnoksen aiheuttaman taudin sairastaneille näyttäisi kehittyvän vasta-aineita, jotka purevat hyvin kaikkiin virusmuunnoksiin. Tähän viittaa Etelä-Afrikassa tehty suppea tutkimus, jossa oli mukana 55 potilasta.

Tieto lupaa hyvää rokotteiden kehitykselle. Jos Etelä-Afrikan muunnosta varten tehdään muokattu, uusi rokotesukupolvi, sen voi olettaa antavan hyvän suojatehon myös muita muunnoksia vastaan.